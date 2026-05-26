730 Kilometer pro Stunde und Sägezahnpropeller aus Kohlefaser: Neue Drohne stellt Weltrekord im Schnellfliegen auf

Die Propeller der Drohne spielen eine wichtige Rolle bei der Geschwindigkeit. (Bild: Drone Pro Hub)

Zwei Drohnenexperten aus Australien haben einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt.

Dank besonders geformten Propellern aus Kohlefaser konnten sie eine Spitzengeschwindigkeit von satten 730 km/h erreichen.

Neuer Weltrekord für Drohnen

Der neue Rekord wurde von dem australischen Entwickler-Duo »Drone Pro Hub« in einem Testlauf aufgestellt, er ist also nicht offiziell.

Die beiden hatten schon 2025 einen Rekord aufgestellt, der aber kurz darauf von einem anderen Team wieder gebrochen wurde.

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Um sich den Rekord zurückzuholen, haben die beiden Tüftler das Design ihrer »Blackbird« genannten Drohne weiter verfeinert. Einen entscheidenden Unterschied sollen dabei die neuen, handgefertigten Propeller gemacht haben.

Diese sind in Flugrichtung mit Zacken wie bei einer Säge oder einem Brotmesser ausgestattet und bestehen aus Kohlefaser. Zudem werden sie in einem besonders steilen Winkel gefertigt. Tatsächlich ist der Winkel so steil, dass es zuerst Zweifel gab, ob die Drohne überhaupt alleine starten könnte.

Mehr als ein Testlauf nötig

Bei einem ersten Testlauf erreichten sie 633 km/h, verloren allerdings die Verbindung zur Drohne, die in der Folge abstürzte. Glücklicherweise hatten sie noch eine zweite Testdrohne übrig. Am nächsten Tag konnten sie mit der dann je einen Flug mit und gegen den Wind ausführen.

Beim ersten Flug mit Rückenwind wurden dabei 730 km/h erreicht. Rechnet man den Wind heraus, sind das immer noch starke 674 km/h. Gegen den Wind wurden in der Spitze 640 km/h erreicht. Der Durchschnitt aus beiden Flügen liegt also bei 685 km/h. Ein neuer Weltrekord.

Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Trotz der unsanften Landung der Drohne wurde das Fluggerät offenbar nur leicht beschädigt, sodass einem offiziellen Rekordversuch nichts im Weg stehen sollte.

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Die beiden Drohnen-Entwickler bieten die Pläne ihrer Blackbird-Drohne übrigens im Internet an. Wer einen 3D-Drucker besitzt, kann die ultraschnelle Drohne also selbst nachbauen.

Die neuen Propeller sind allerdings nicht dabei. Und in Deutschland darf eine solche Drohne ohne Sondergenehmigungen sowieso nicht geflogen werden.