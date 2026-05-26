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Die Formel von Star Trek: Strange New Worlds ändert sich zumindest in einer Hinsicht mit Staffel 4 radikal

Mit den Gorn und Vezda bekämpfte die Enterprise in den ersten drei Staffeln große Bösewichte. Das soll sich in Season 4 jedoch ändern.

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Franziska Hammerschmidt
26.05.2026 | 11:29 Uhr

In Staffel 4 schläft Strange New Worlds noch einmal eine neue Richtung ein. Bildquelle: Paramount In Staffel 4 schläft Strange New Worlds noch einmal eine neue Richtung ein. Bildquelle: Paramount

Die Geschichte von Strange New Worlds neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Staffel 4 erscheint ab dem 23. Juli 2026 auf Paramount Plus und nächstes Jahr gibt’s die fünfte und finale Season.

Allerdings möchte die Produktion die altbekannte Serienformel hierfür aufbrechen und geht ab dem vierten Abenteuer von Captain Pike (Anson Mount) und seiner Crew einen etwas anderen Weg.

Eine gravierende Änderung ab Staffel 4

In Staffel 1 und 2 schlug sich die Enterprise mit den Gorn herum und in Season 3 trieb eine uralte und extradimensionale Spezies namens Vezda ihr Unwesen in der Galaxie. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer Captain Pike und Co. in der Fortsetzung das Leben schwer macht: niemand.

Jap, Staffel 4 muss ohne einen Oberschurken auskommen. Der Fokus soll in den abschließenden Abenteuern auf den Charakteren und ihren Entwicklungen liegen – besonders auf Steuerfrau Erica Ortegas (Melissa Navia) und Sicherheitschefin La’An Noonien-Singh (Christina Chong), die später nicht zu Kirks Enterprise-Crew gehören.

Video starten 1:06 »Jurassic Pike« – Im ersten Teaser zu Staffel 4 von Star Trek: Strange New Worlds sorgt ein Dino für Aufregung unter den Fans

In einem Interview mit Polygon gibt Showrunner Akiva Goldsman preis, dass Fans auch eine kleine Spielerei mit verschiedenen Genres erwarten können. Insgesamt werden die Seasons eher episodischer ausfallen:

Staffel 4 ist das, was ich als sehr authentisches Strange New Worlds bezeichnen würde. Wir variieren den Ton, wir variieren das Genre, und dann spitzen wir das Ganze in den letzten sechs Folgen [von Staffel 5 – Anm. d. Red] zu, was ziemlich einzigartig ist.

[...] Es war erzählerisch gesehen ein interessanter Übergang und seltsamerweise auch sehr emotional, denn wir haben die Serie nun schon fast ein Jahrzehnt lang produziert.

Den wilden Genre-Mix können Fans auch schon im Trailer sehen: Dinos à la Jurassic Park, ein Cowboy-Pike und vieles mehr. Schaut es euch gerne selbst einmal an – das Video haben wir euch oben im Artikel verlinkt.

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Kirk und Spock in Staffel 4

Staffel 3 endete mit der Gedankenverschmelzung von Kirk und Spock. Die ikonische Beziehung der beiden soll demnach auch in den neuen Folgen eine große Rolle spielen. Goldsman selbst freut sich über die Möglichkeit die Freundschaft zu begleiten und aus einer anderen Perspektive zu zeigen:

Es ist eine der ikonischsten Beziehungen in der modernen Unterhaltungsbranche, für uns und sicherlich auch für Genre-Fans, und das Schöne daran ist, dass wir diese Beziehung weiter ausbauen können.

[...] Wir wissen, wie sie in der Originalserie sind, aber wir wissen nicht, wie sie dorthin gekommen sind. Man will nicht einfach hereinkommen und den Leuten am Ende genau das geben, was sie erwarten. Das würde wirklich langweilig werden. Wir wollten jedem von ihnen etwas geben, wonach sie als Figur streben können, etwas, das sie voneinander lernen können, etwas, von dem sie überrascht werden. Das setzt sich in dieser Staffel in großem Stil fort.

Mehr Details zur genauen Handlung gibt’s aktuell noch nicht. Ab dem 23. Juli 2026 wissen Fans dann allerdings mehr und es gibt jede Woche eine neue Folge. 

Falls ihr noch mehr zu Star Trek lesen möchtet, verlinken wir euch in der obigen Linkbox weitere passende Artikel.

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