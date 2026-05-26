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Beim Preload von 007 First Light gehen zwei von drei Plattformen komplett leer aus

Das neue James-Bonds-Spiel erscheint in Kürze und frisst ordentlich Speicherplatz, trotzdem bekommt nur eine Plattform einen Preload.

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Tristan Gudenrath
26.05.2026 | 11:26 Uhr

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Eigentlich möchte IO Interactive gar keinen Preload machen. Eigentlich möchte IO Interactive gar keinen Preload machen.

Mit 007 First Light steht das erste James-Bond-Spiel seit 007 Legends in den Startlöchern. Der letzte Ableger hat die Reihe 2012 mit einem Metascore von gerade 26 bis 45 Punkten vorübergehend stillgelegt.

Am 27. Mai 2026 ist es so weit und ihr schleicht als der legendäre Agent James Bond rund um die Welt und legt bösen Schurken auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S das Handwerk. Inzwischen ist auch schon der Preload gestartet, allerdings nur auf einer Plattform.

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Welche Plattformen bekommen einen Preload?

Nur die PlayStation 5 erhält einen Preload, mit dem ihr das Spiel schon vor Release herunterladen könnt. Der PC und die Xbox Series X/S gehen komplett leer aus.

Wann startet der Preload? Alle Spielerinnen und Spieler auf der PS5 können den Preload ab sofort starten.

Ganz genau lässt sich das noch nicht sagen, doch teilweise gibt es bereits aussagekräftige Informationen.

Wie groß ist 007 First Light?

  • PC: Auf Steam steht in den Systemanforderungen, dass ihr für die PC-Version 80 GB freien Speicherplatz benötigt.
  • PlayStation 5: Die Version 1.0, die ihr auch im Preload erhaltet, ist 46 GB groß. Der Day One Patch benötigt laut dem etablierten Leaker PlayStation Game Size nochmals 25 GB. Das kann sich selbstverständlich aber noch ändern.
  • Xbox Series X/S: Informationen zur Version für Microsofts Konsole gibt es noch nicht.
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Warum nur auf der PS5?

Ein Entwickler von IO Interactive erklärt im Subreddit des Spiels, warum es auf der PlayStation 5 einen Preload gibt.

»Ich muss leider bestätigen, dass 007 First Light keinen Preload auf Steam und Xbox erhält. (...) PlayStation wird die einzige Plattform mit einem Preload sein, da es dort verpflichtend ist.«

Warum die Versionen auf Steam und der Xbox Series X/S keinen Preload erhalten, führt der Entwickler leider nicht weiter aus.

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007: First Light

007: First Light

Genre: Action

Release: 27.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2)

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