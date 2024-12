In der Marketing-Kampagne von Netflix wird die Duolingo-Eule zum pinken Wärter aus Squid Game. (Quelle: Duolingo)

Red Light, Green Light – vielen dürfte es bei diesem Kinderspiel einen Schauer über den Rücken jagen. Der koreanische Serienerfolg Squid Game geht zu Weihnachten in die zweite Staffel. Zu diesem Anlass kooperiert die Sprach-Lern-App Duolingo jetzt mit Netflix.

Auch ihr sollt zum Staffelauftakt genug Koreanisch können, um Squid Game im Original zu schauen. Es zeigt sich: Squid Game und die Duolingo-Eule passen beängstigend gut zusammen.

Was ist passiert?

Dieser Tage veröffentlichte Duolingo ein Video auf YouTube: Ein Aufzug öffnet sich und die knuffige Duolingo-Eule watschelt zur beklemmenden Squid-Game-Musik als pinkfarbener Wärter verkleidet durch einen sterilen Raum. Zum Schluss ertönt das bekannte Ping-Geräusch von Duolingo.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Trailer läutet die Marketing-Kampagne für das Update des Duolingo Koreanisch-Kurses unter dem Titel Learn Korean, Else ein. Dieser beinhaltet über 40 neue koreanische Wörter und Phrasen aus Squid Game.

Was die Marketing-Kampagne noch alles bietet:

Einen koreanisch-englischen K-Pop-Song namens Korean or Get Eaten auf Spotify.

auf Spotify. Einen interaktiven TikTok-Filter im Stile des Red Light, Green Light -Spiels, in dem ihr eure Koreanisch-Kenntnisse testen könnt.

-Spiels, in dem ihr eure Koreanisch-Kenntnisse testen könnt. Eine Plakatkampagne in den Vierteln Koreatown in New York und Los Angeles mit kryptischen Botschaften wie Lerne Koreanisch, um in Sicherheit zu bleiben .

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Warum passen Duolingo und Squid Game so gut zusammen?

Duolingo ist eine Sprach-Lern-App mit vielen Gamification-Elementen. Sie verwendet personalisierte Smartphone-Tools wie Widgets, ein sich änderndes App-Icon und Push-Nachrichten, um den User zu motivieren, am Ball zu bleiben. So führt die App ein Widget mit der Anzahl der Streaks . Das sind die Tage in Folge, in denen man die App besucht und geübt hat. Auch das Streak-Widget verändert sich im Laufe des Tages:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Streak-Widget arbeitet mit den psychologischen Tricks der Verlustaversion und des Guilt Trippings: Man übt, weil man seinen Streak nicht verlieren möchte und bekommt unterschwellig das Gefühl, etwas falsch zu machen, wenn man es nicht tut.

Obwohl die Eule Duo so drollig erscheint, fühlen sich Duolingo-Nutzer durch diese Methoden zusehends von ihr bedroht. Mit geschicktem Marketing wurde die Eule zu einem Internet-Phänomen mit zahlreichen Fan-Memes:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Squid Game startete im September 2021 und wurde schnell zur meistgeschauten Netflix-Serie. Der koreanische Thriller handelt von einer Gruppe, die in einer geheimen Show gegeneinander Kinderspiele spielt. Als Preis winken 45,6 Milliarden Won (etwa 33 Millionen Euro).

Der Haken: Die Verlierer werden ermordet. Die Serie verbindet harmlose Schulhofspiele mit einem gnadenlosen Battle Royale um Leben und Tod. So wird 1, 2, 3 Um (englisch Red Light Green Light ), gespielt mit einer übergroßen mechanischen Puppe, zu einem Horrorszenario. Ähnlich wie bei Duolingo wird etwas Niedliches bedrohlich.

In Squid Game spielen Erwachsene harmlos aussehende Kinderspiele um Leben und Tod. (Quelle: Netflix)

Mehr als nur ein Marketing-Gag

Allerdings haben wohl tatsächlich viele den Wunsch, eine Serie im Original sehen zu können: Duolingo gibt an, zum Auftakt der ersten Staffel von Squid Game einen 40-prozentigen Zuwachs von Koreanisch-Lernenden verzeichnet zu haben.

Auch ihr könnt in der Duolingo-App mit dem Squid-Game-Kurs Koreanisch lernen. Allerdings ist der Sprachkurs, wie auch andere Sprachkurse, nur in der Englisch-Koreanischen Version zu haben.

Was meint ihr dazu? Lernt ihr mit Duolingo eine neue Sprache? Und Squid Game 2 wirklich eine gute Gelegenheit, um Koreanisch zu lernen? Schreibt es uns in die Kommentare!