Leichter wird der Einstieg bei D&D nicht mehr: Für 0 Euro gibt's eine komplette Quest für Abenteurer auf Level 1

Ist es Zeit für euren ersten Ausflug in die Vergessenen Reiche? Dann gibt's grad ein praktisches Geschenk.

Wolltet ihr schon immer mal Dungeons&Dragons ausprobieren, aber das Regelwerk schreckt euch direkt ab? Dann gibt es gerade ein Angebot, das genau zu euch passen könnte. Die Macher des bekanntesten Pen&Paper-Rollenspiels der Welt verschenken eine Quest, die hervorragend als Tutorial für Neueinsteiger geeignet ist – egal, ob ihr die Rolle eines Spielers oder der Spielleitung übernehmt.

Die einzige Einschränkung dabei: Die Texte sind auf Englisch. Ihr könnt sie aber mit wenig Aufwand mittels entsprechender Tools übersetzen, da alle Texte digital verfügbar sind.

Was steckt hinter dem Angebot?

Das kostenlose Einsteigerabenteuer heißt »Borderlands Quest: Dagger Danger«. Ihr bekommt es über das offizielle Portal von Dungeons&Dragons: DnD Beyond. Dort müsst ihr einen (kostenlosen) Account anlegen, anschließend könnt ihr das Abenteuer auf der folgenden Seite einlösen und dauerhaft behalten:

Was steckt alles drin? Die Quest ist dazu gedacht, euch einen leichten Einstieg zu bieten. Die Spielleitung liest sich alles durch und bekommt eine praktische Kurzversion der Regeln von DnD, Schritt für Schritt. Es steht zwar dabei, dass man das Spielerhandbuch und Monsterhandbuch bräuchte, aber es sollte keinerlei Probleme dabei geben, die Quest ohne diese Materialien zu spielen. Bei Regelfragen hilft das kostenlose, ausführliche Glossar.

Das Dungeon-Erkundungs-Abenteuer ist für Charaktere der Stufe 1 ausgelegt und sehr kurz, also gut in einer Sitzung schaffbar. So könnt ihr ohne großen Aufwand testen, ob euch DnD überhaupt gefällt. Keine Angst vor der komplizierten Charaktererstellung – das Abenteuer ist darauf ausgelegt, mit den vorgefertigten Figuren von DnD Beyond bestritten zu werden.

Wollt ihr sehen, wie Pen&Paper in Echt aussieht? Dann schaut gern mal bei unserer Spielrunde Ready to Roll vorbei:

46:41 Der Plan | Folge 1 | GameStar Pen & Paper mit Maxim Markow und Mháire von Orkenspalter TV

Autoplay

Warum wird das verschenkt? Der Anlass der Aktion ist der Internationale Weltspieltag, der am 11. Juni 2026 stattfindet. An diesem offiziellen UN-Gedenktag soll durch Aktionen und Informationsveranstaltungen daran erinnert werden, dass jedes Kind das Bedürfnis und Recht auf Spielen hat.

In Deutschland engagiert sich das Deutsche Kinderhilfswerk e.V., das darauf hinweist, dass für die gesunde Entwicklung von Kindern das Spielen unerlässlich ist – natürlich in ganz individueller Form, es muss nicht Pen&Paper oder Videospiel sein. Kann es aber.

Steigt ihr selbst neu in Dungeons&Dragons ein oder wollt ihr vielleicht Freunde überzeugen anzufangen? Dann lohnt es sich, auf DnD Beyond auch die Foren zu durchstöbern, ebenso wie das DnD-Subreddit. Dort teilen Fans immer wieder kostenlose Eigenkreationen, mit denen Anfänger und Profis viel neuen Spielstoff bekommen.