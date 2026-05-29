Die Preise von Samsungs Top-Handys könnten bereits im Juni in einigen Regionen steigen

Samsung Galaxy S26 und Galaxy Z Fold 7 sollen laut einem exklusiven Bericht aus Griechenland ab Juni teurer werden. Auslöser sind steigende RAM-Kosten.

Einem Bericht des griechischen Mediums Techmaniacs zufolge plant Samsung noch im Juni Preiserhöhungen für die Oberklasse des Galaxy-Portfolios – mit Aufschlägen von bis zu 200 Euro.

Samsungs Preisgeduld am Ende: RAM-Kosten schlagen durch

Betroffen sein sollen demnach die gesamte Galaxy-S-Reihe – also mutmaßlich inklusive der aktuellen Galaxy-S26-Modelle – sowie Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 und FE-Varianten. Als Zeitrahmen für Griechenland nennt der Bericht bereits die erste Juniwoche.

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Ob und wann andere Märkte folgen, bleibt bislang offen. Samsung selbst hat sich zu den Berichten zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung nicht geäußert.

Die Preiserhöhungen selbst sollen sich laut Techmaniacs auf eine Spanne von 100 bis knapp 200 Euro belaufen.

Steigende RAM-Preise als Auslöser

Der Hintergrund dürfte wenig überraschen: Der Markt für Arbeitsspeicher hat sich in den vergangenen Monaten brachial verteuert.

Als Speicherhersteller hatte Samsung zwar Möglichkeiten, die steigenden Einkaufskosten durch interne Kostenoptimierungen aufgefangen, ohne sie direkt an die Kundschaft weiterzugeben. Dieses Polster scheint nun aufgebraucht zu sein.

Bereits im April 2026 hatte Samsung still und leise bestimmte Speicherkonfigurationen des Galaxy Z Fold 7 in einzelnen Märkten wie den USA teurer gemacht, wie 9to5Google damals berichtete. Der nun gemeldete Schritt wäre allerdings umfassender.

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Während der Techmaniacs-Bericht einen Preisanstieg in der ersten Juniwoche vermutet, gibt es für Deutschland und andere europäische Märkte auch angesichts fehlender Samsung-Kommunikation bislang keinen Zeitplan. Der Bericht legt aber nahe, dass der Druck auch hier in vergleichsweise naher Zukunft ankommt.