Skyrim sieht mit 1.800 Grafik-Mods genauso gut wie in unserer Erinnerung aus

12 Jahre ist es her, dass The Elder Scrolls 5: Skyrim seine Reise als eines der beliebtesten Rollenspiele aller Zeiten begann. Und wenn wir ehrlich sind, sieht man der Vanilla-Version ihr Alter inzwischen deutlich an.

Aber was, wenn Skyrim 2023 so toll aussehen könnte wie in unserer verklärten Erinnerung? Ein milde größenwahnsinniges Mod-Paket namens Elysium erreicht genau das, und noch vieles mehr. Es umfasst in der aktualisierten Version Elysium Remastered rund 1.800 Grafik-Mods, die das Rollenspiel mit Schwung in die heutige Zeit schubsen.

Wir zeigen euch, wie klasse das aussieht!

Mod-Wahnsinn für Hochleistungsrechner

Wieder einmal wagt der YouTuber vom Kanal Digital Dreams, die grafischen Grenzen eines Spiels zu verschieben. Im folgenden 4K-Video seht ihr schneebedeckte Berge, ein vor Details strotzendes Dorf und vieles mehr:

Falls wir uns auf ein Detail festlegen müssten, das uns am besten gefällt: Die fluffige, dicke Schneedecke gleich am Anfang des Videos wirkt besonders beeindruckend, auch wenn sie anscheinend nicht wie in vielen modernen Spielen üblich auf die Füße des Spielcharakters reagiert.

Auch die spiegelnde Wasseroberfläche des halb zugefrorenen Flusses weiß zu überzeugen, ebenso wie der hohe Detailgrad beim gemütlichen Spaziergang durch den Wald. Für eine realistischere Beleuchtung sorgt übrigens ein Raytracing Reshade.

Manchmal ist aber auch die Vanilla-Version für Überraschungen gut: So brauchte ein Skyrim-Spieler ganze elf Jahre, um eine der grundlegendsten Spielfunktionen zu finden.

Kann ich das auch spielen?

Der YouTuber Digital Dreams bietet den Download des Raytracing Reshade an Unterstützer auf Patreon und Ko-Fi an. Auf GitHub steht zudem die komplette, aktualisierte Mod-Liste (Elysium Remastered) mit detaillierter Installationsanleitung zur Verfügung.

Ihr werdet allerdings einen sehr starken PC brauchen, um Skyrim in dieser Pracht flüssig spielen zu können. Digital Dreams nutzte für das 4K-Video einen PC mit Ryzen 9 7950X CPU und eine High-End-Grafikkarte vom Typ Geforce RTX 4090.

Wie gefällt euch das Video mit den 1.800 Mods? Könnt ihr euch vorstellen, so einen Aufwand zu betreiben, um Skyrim zu verschönern? Habt ihr selbst schon wie wild gemoddet, bis euer Rechner in die Knie ging? Schreibt es gerne in die Kommentare!