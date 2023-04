Elon Musks geheimer Zweitaccount: Das twittert der Multimilliardär, wenn er sich unbeobachtet fühlt

Elon Musks Zweitaccount gewährt ungewollte Einblicke.

Elon Musk hält mit seiner Meinung auf Twitter nicht hinter dem Berg. Was aber postet der Multimilliardär, wenn er sich gänzlich unbeobachtet fühlt. Die Antwort gibt er selbst, wenn auch unfreiwillig.

In einem von Musk geteilten Screenshot ist nicht nur sein Hauptaccount auf Twitter zu sehen, sondern noch ein weiterer Account, zu dem Musk offenbar Zugang hat. Aufgefallen war das dem Twitter-Nutzer DogeDesigner, der seine Entdeckung prompt teilte:

Kurz darauf bestätigte Musk die Entdeckung, indem er auf den Beitrag antwortete: You'd never guess it's me!

Bis der auf dem Screenshot zu sehende Account herausgefunden war, dauert es nicht lange. Unter Elon Test twittert der Besitzer des Kurznachrichtendienstes offenbar, wenn er seine Meinung nicht mit der großen Öffentlichkeit teilen möchte.

Kurz nach der Entdeckung fanden sich in Online-Foren eine ganze Reihe von Beiträgen, die sich über das Verhalten des Milliardärs lustig machen. Denn offenbar tut Musk auf dem Account so, als sei er sein zweijähriger Sohn X Æ A-12, fragt andere Nutzer danach und macht sich über seine Ex-Frau Grimes lustig. Die Sängerin und Musk hatten sich im März 2022 nach der Geburt des gemeinsamen Kindes voneinander getrennt.

Doch Musk fällt auf seinem Zweitaccount auch mit negativen Aussagen auf, die über die eigene Familie hinausgehen. So fragt er einen anderen Nutzer, ob dieser auf japanische Mädchen stehe und reagiert auf ein sexualisierendes Bild der ehemaligen Alameda Research-CEO Caroline Ellison mit Ich liebe Bibliothekarinnen.

Dafür, dass es sich bei dem Account tatsächlich um Musk handelt, sprechen mehrere Punkte über die oben genannte Reaktion von Musk selbst. So folgt der Account mehreren Personen, mit denen Musk ein freundschaftliches oder kollegiales Verhältnis pflegt. Das Accountbild zeigt zudem Musk-Sohn Sohn X Æ A-12.