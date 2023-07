Elon Musk will eines der größten Probleme unserer Zeit lösen und gründet dafür ein neues Unternehmen

Elon Musk gründet das neue KI-Unternehmen »xAI« (Bild: Dimitrios Kambouris / AFP)

Elon Musk, der visionäre Tech-Unternehmer und Gründer von Tesla und SpaceX, hat erneut für Schlagzeilen gesorgt. Dieses Mal kündigte er die Gründung eines neuen Unternehmens für künstliche Intelligenz an, das den Namen xAI trägt.

Das Ziel von xAI ist es, eine Konkurrenz zu dem populären KI-Programm ChatGPT zu schaffen. Doch während andere KI-Entwickler auf Algorithmen setzen, die mitunter voreingenommene Antworten liefern können, verspricht Musks xAI eine revolutionäre Lösung: Die Wahrheit.

»xAI soll das Universum und die Realität verstehen«

Musk war einer der frühen Unterstützer von OpenAI, dem Entwickler von ChatGPT. Später kritisierte er das Unternehmen jedoch dafür, dass es Vorkehrungen getroffen hat, um zu verhindern, dass der Chatbot kontroverse Antworten gibt.

In einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtendienst Fox News hat er vor einigen Monaten bekannt gegeben, dass er an einer KI arbeitet, »die das Universum verstehen will« und die nichts als die Wahrheit herausfinden soll - damals nannte er das Projekt »TruthGPT«.

Tatsächlich sind Fake-News, Plagiate und Deepfakes ein großes Problem unseres Zeitalters. Mit dem Boom von KI-Programmen wie ChatGPT ist dieses nur noch größer geworden. Inzwischen ist es besonders schwierig geworden, falsch von echt zu unterscheiden.

Musks KI soll im Gegensatz zu denen von anderen Unternehmen immer wahrheitsgetreue Antworten liefern.

Seine Entscheidung xAI zu gründen verwundert allerdings, da er in der Vergangenheit vor den Gefahren von künstlicher Intelligenz gewarnt und zusammen mit anderen Tech-Führern eine Pause in einem »außer Kontrolle geratenen« AI-Wettlauf gefordert hat.

Weitere Details zur Mission des Unternehmens sind noch nicht bekannt, aber die Website von xAI zeigt an, dass aktiv Mitarbeiter gesucht werden. Derzeit besteht das Team auf der Website aus ausschließlich männlichen Mitgliedern. Sie werden für die Entwicklung der KI eng mit Tesla und Twitter zusammenarbeiten.

Musks Ankündigung des neuen Unternehmens kommt zu einer unsicheren Zeit für ihn, da Twitter nach Kontroversen und sinkender Nutzung unter Druck steht. Viele Nutzer haben die Plattform hinter sich gelassen und sich bei Metas Threads angemeldet.

