Emoji-Fusion: Wenn ihr diesen Begriff bei Google sucht, könnt ihr mehrere Emojis verschmelzen

Die Emoji-Küche steht Nutzern der Google-Tastatur Gboard auf Android-Smartphones schon seit einiger Zeit zur Verfügung. Ab sofort kann man diese lustige Funktion auch auf heimischen Computern, dem iPad oder iPhone nutzen, denn sie steht jetzt über die Google-Suche zur Verfügung.

Sucht bei Google nach Emoji Fusion oder Emoji Kitchen

Wer in der Google-Suchleiste Emoji Fusion oder Emoji Kitchen eingibt, dem zeigt die Google-Suche ein Feld an, in dem zwei verschiedene Emojis zu einem neuen Emoticon kombinierbar werden. Bisher gab es nur Websites von Drittanbietern, die Googles eigene Emoji-Fusion nachahmten.

Googles Emoji-Chefin und Gboard-Mitarbeiterin Jennifer Daniel kündigte die neue Smiley-Fusion-Funktion kürzlich auf X/Twitter an. Allerdings stehen nicht alle Emoji-Kombinationen zur Verfügung, die in Googles Gboard-Tastatur zu finden sind, wie die Website 9to5Google anmerkt.

So verwendet ihr die Emoji Kitchen in der Google Suche

Wie bereits erwähnt, tippt ihr in der Google-Suche Emoji Fusion ein. Oben auf der Seite seht ihr dann eine Box mit einigen Smileys und einem Button mit Aufschrift Kochen zum Kombinieren.

Ein fertiges Kombi-Emoji könnt ihr mit einem Klick auf Zufällige Reihenfolge erstellen. Drückt ihr hingegen auf eines der beiden Emoticons links und rechts vom Plus-Symbol, gelangt ihr zu einer Auswahlliste von Smileys und Bildern, die zu einem neuen Emoji kombiniert werden können.

Eine Beispiel-Kreation aus der Emoji-Kitchen (Quelle: Google)

Wenn ihr mit eurer Emoji-Kreation zufrieden seid, klickt ihr im Webbrowser auf dem PC auf Teilen und könnt einen Link zur Emoji-Fusion verschicken. Unter iOS auf dem iPhone steht hier eine Kopierfunktion zur Verfügung, mit der ihr den neuen Smiley nach dem Einfügen direkt verschicken könnt.

Freut ihr euch auch, dass die Emoji-Kitchen jetzt für alle verfügbar ist, nicht nur für Gboard-Nutzer unter Android? Habt ihr die neue Funktion in der Google-Suche schon ausprobiert? Wenn ja, wie gefällt euch die Möglichkeit, eigene Emojis zu erstellen und zu versenden? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit, wir freuen uns auf euer Feedback!