Entscheidende Smarthome-Features nur noch im Abo: Paywall bei Ring sorgt für Aufschrei

(Bild: Ring)

Kanadische und US-amerikanische Kunden von Ring, dem bekannten Hersteller von smarten Türklingeln und anderen Smarthome-Geräten, müssen ab dem 29. März ein Abonnement abschließen, wenn sie in den Genuss von Features und Funktionen kommen wollen, die bis dato kostenlos waren. Offensichtlich kommt diese Entscheidung nicht gut an bei den Kunden und Ring selbst hält sich bedeckt, was die Gründe dafür angeht.

Diese Features verschwinden hinter der Paywall

Wer vor dem 29. März eine Ring-Alarmanlage gekauft hat, kann die folgenden In-App-Features weiterhin nutzen. Für Neukunden sind diese fortan Teil vom Ring-Protect-Abonnement.

Digitales Schärfen und Entschärfen von der Alarmanlage: Nur wer ein Abonnement besitzt, wird die Ring-Alarmanlage über die App oder ein Alexa-kompatibles Gerät schärfen und entschärfen können. Ohne Abo ist dies nur über das Ring-Keypad möglich. Alarm-Benachrichtigungen: Nur Kunden mit Abonnement erhalten E-Mail- und App-Benachrichtigungen, sollte der Ring-Alarm Aktivitäten feststellen. Bei Kunden ohne Abo ertönen Alarme nur über die Basis-Station. Alarm-Ereignis-Historie: Ohne Abonnement kann man nur die Ereignisse der letzten 24 Stunden ansehen. Wer eines besitzt, kann bis zu 60 Tage zurückverfolgen. Automatisierungen: Nur mit einem Abo kann man Automatisierungen erstellen, wie zum Beispiel das Aufnehmen der Ring-Kamera, sobald ein Alarm ausgelöst wurde. Home- und Away-Modus für die Kameras: Mit diesen Modi kann man das Verhalten der Kameras verändern, je nachdem, ob man zuhause ist oder gerade unterwegs. So kann die Ring-Türkamera aufhören aufzunehmen, wenn man daheim ist und die Aufnahme startet erst, sobald man das Zuhause verlässt. Diese Funktion wird es künftig nur noch im Ring Protect-Abo geben.

Ring betont, dass bestehende Kunden, die aktuell von diesen Vorteilen profitieren, sie behalten dürfen. Neukunden, die eine Ring-Alarmanlage nach dem 29. März kaufen, müssen für diese das Abonnement abschließen. Aktuell kostet die Basic-Variante 4 Euro im Monat oder 40 Euro im Jahr. Ring versichert, dass die Preise von dieser Änderung unberührt bleiben.

Bis jetzt wurde diese Änderung nur für die USA und Kanada angekündigt. Es ist möglich, dass Ring die Akzeptanz des neuen Geschäftsmodell erst testen will, bevor sie dieses auch in andere Länder bringen. Aktuell kommen die Änderungen gar nicht gut an und viele bestehende Kunden sprechen sich gegen den Kauf von weiteren Ring-Produkten aus.

Solltet euch dies nicht abschrecken und ihr interessiert euch für dein Kauf einer Ring Videotürklingel, dann schaut davor in unseren Test der Ring 4-Klingel rein:

Mehr zum Thema Ring 4 im Test: Was taugt Amazons smarte Videotürklingel? von Mirco Kämpfer

Ring nennt außerdem keinen Grund dafür, weshalb diese wichtigen Funktionen hinter einer Paywall verschwinden. Man kann vermuten, dass die Abo-Zahlen hinter den Erwartungen geblieben sind und dass Ring diese so erhöhen will.

Benutzt ihr selbst Ring-Produkte und seid ihr zufrieden? Und wie würdet ihr reagieren, wenn eine solche Änderung auch nach Deutschland kommen würde? Schreibt es uns in die Kommentare!