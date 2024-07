Elden Ring als Film oder Serie? George R.R. Martins neue Aussage sorgt für Spekulationen

Ist Elden Ring bald im Kino auf Streamingdiensten zu sehen?

Elden Ring als Film oder Serie? Ein spannender Gedanke, zumal die reichhaltige Lore und die offen erzählte Geschichte viele Ansatzpunkte für eine Verfilmung bieten könnten. Und nicht erst Fallout auf Prime Video hat gezeigt, dass Videospielverfilmungen gut und erfolgreich sein können.

Der US-amerikanische Autor George R.R. Martin, der für Elden Ring die Hintergrundgeschichte geschrieben hat, äußert sich nun zu einer möglichen Verfilmung. Und der Post in seinem Blog lässt aufhorchen.

»Ich habe nichts zu sagen«

Der Post vom 29. Juni 2024 handelt unter anderem vom Nebula Award, der seit 1966 jährlich Texte aus den Bereichen Fantasy und Science-Fiction auszeichnet. 2022 erhielten Martin und der FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki die Auszeichnung für Elden Ring in der Kategorie Game Writing.

In seinem Blog, den der Autor für die offizielle Kommunikation nutzt, dankt Martin noch einmal all jenen, die damals für ihn und Miyazaki gestimmt haben und schreibt dann:

Oh, und zu den Gerüchten, die ihr vielleicht über den Film oder die Serie gehört habt, die auf Elden Ring basieren ... Ich habe nichts zu sagen. Kein Wort, nein, gar nichts, ich weiß nichts, kein Piep von mir. Was für ein Gerücht?

Alleine, dass der US-amerikanische Autor auf die Gerüchte reagiert und in dieser Art und Weise ein Statement zur möglichen Elden-Ring-Verfilmung abgibt, ist schon verdächtig. Ein Dementi sieht anders aus.

Zumal Martins Bücher mittlerweile in zwei Serien (Game of Thrones und House of the Dragon) verfilmt wurden und werden. Den Trailer zur zweiten Staffel von House of the Dragon seht ihr hier:

2:19 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 2 entbrennt ein erbitterter Krieg um den Thron

Eine dritte Serie (A Knight of the Seven Kingdoms) steht zudem in den Startlöchern. Zu einer etwaigen Verfilmung meldete sich kürzlich aber auch FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki zu Wort. Der sagte in einem Interview mit dem Guardian:

Ich sehe keinen Grund, eine andere Interpretation oder Adaption von Elden Ring, zum Beispiel einen Film, abzulehnen. Aber ich glaube nicht, dass ich oder FromSoftware das Wissen oder die Fähigkeit haben, etwas in einem anderen Medium zu produzieren. Hier käme also ein sehr starker Partner ins Spiel. Wir müssten eine Menge Vertrauen aufbauen und uns einig sein, was auch immer wir erreichen wollen, aber das Interesse ist auf jeden Fall vorhanden.

Während es bei Martin so klingt, als ob schon etwas konkretes vorliegt, äußert sich Miyazaki recht zurückhaltend. Bleibt abzuwarten, ob es in nächster Zeit weitere Informationen zu dem Thema gibt.

Wobei viele Fans zumindest des Game-of-Thrones-Universums die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden, ob eines etwaigen neuen Projektes von Martin. Immerhin warten viele seit Jahren auf den sechsten Band und damit auf eine Fortsetzung der Serie.

Doch erst im vergangenen Herbst kündigte der US-Amerikaner an, dass The Winds of Winter noch in Arbeit und noch lange nicht fertig sei. Erscheinungsdatum: unbekannt.