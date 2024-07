Neue WhatsApp-Kamerafunktion macht beliebtes Feature einfacher

WhatsApp vereinfacht in der neuesten Beta-Version das Aufnehmen von Videos. (Bild: PixieMe - adobe.stock.com)

In den vergangenen Wochen hat WhatsApp vermehrt an Verbesserung von Video-Funktionen gearbeitet. Neben dem bereits bekannten Foto-Symbol gibt es in der neuesten Beta von WhatsApp für Android nun eine weitere Verbesserung.

Mit »Video note« (auf Deutsch Videonotiz) soll es einfacher werden, Videos aufzunehmen und zu verschicken.

Im Detail: Das Portal WABetaInfo hat Version 2.24.14.14 für Android analysiert:

Aktiviert man in dieser das Kamera-Symbol in einem Chat, taucht hier neben Foto und Video auch »Video note« auf.

Mit »Video note« könnt ihr direkt Videos aufnehmen und versenden.

Während man mit WhatsApp bereits seit einiger Zeit Videos aufnehmen kann, ist der Prozess kompliziert. So ist es notwendig, das Kamera-Symbol gedrückt zu halten, um ein Video aufzunehmen. Lässt man das Symbol los, stoppt die Aufnahme automatisch.

Die neue Funktion vereinfacht die Aufnahme von Videos in WhatsApp.

Nur für Beta-Tester

Die neue Funktion wird momentan von WhatsApp an alle Beta-Tester ausgeliefert. Dies kann Tage oder aber auch Wochen dauern.

Leider voll: Neue Beta-Tester werden momentan auf Android nicht mehr akzeptiert. Das Beta-Programm hat die maximale Anzahl an Nutzern erreicht.

Wann alle Android-Nutzer die neue Funktion testen können, ist bisher nicht bekannt. Es besteht immer die Möglichkeit, dass WhatsApp eine Funktion nach Tests wieder entfernt.

Verschickt ihr manchmal oder sogar regelmäßig Videos über WhatsApp? Was haltet ihr von der neuen Funktion? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.