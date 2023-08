PC-Bildschirm mal anders: Einen solchen Monitor habt ihr noch nie gesehen

Der neue PC-Monitor von Dasung ist der weltweit erste mit einem farbigen E-Ink-Display. (Bild: Dasung)

E-Ink-Displays kennen die meisten ausschließlich von E-Readern, wie dem Amazon Kindle. Immer wieder findet man sie vereinzelt in anderen Geräten wie in der Pebble-Smartwatch oder in einigen Smartphones, wie dem Hisense A9 Pro. Ein großer Vorteil dieser Bildschirme ist der geringe Energieverbrauch, was sehr lange Akkulaufzeiten ermöglicht.

Ein chinesisches Unternehmen hat nun den allerersten PC-Bildschirm mit einem Farb-E-Ink-Bildschirm vorgestellt. Welche Vorteile bietet das?

Reaktionszeit und Farben sind kompromissbehaftet

Das Unternehmen Dasung hat schon reichlich Erfahrung mit E-Ink-Displays sammeln können. Zu seinem Portfolio zählen unter anderem ein E-Ink-Tablet, ein E-Ink-Bildschirm für Smartphones und ein 25 Zoll-E-Ink-Bildschirm für PCs - allerdings ist dieser monochrom.

Über eine Indiegogo haben sie eine Crowd-Funding-Kampagne für ihren zweiten E-Ink-Monitor gestartet, der weltweit der erste E-Ink-Computermonitor mit Farbunterstützung ist.

Der Monitor verfügt über eine 25,3-Zoll-Bildschirmdiagonale mit 4096 Farben und einer Auflösung von 3200 x 1800, was bei dieser Größe besonders hoch ist.

Dank eines höhenverstellbaren Standfußes kann der Monitor bei Bedarf auch vertikal ausgerichtet werden.

Um als PC-Monitor alltagstauglich zu sein, soll das E-Ink-Display über eine »ultraschnelle Turbo Refresh-Rate« verfügen. Im Präsentationsvideo sieht diese eher nach einer Wiederholrate aus, die weit entfernt von 60 Hz ist. Für das Scrollen durch Webseiten und Office-Arbeiten sollte der Monitor allerdings schnell genug sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Zusätzlich bietet der Monitor fünf verschiedene Anschlüsse, einschließlich HDMI, DisplayPort, USB Typ-C sowie drahtlose Konnektivität durch Miracast und Apple AirPlay.

Dasung wirbt damit, dass der Monitor besonders augenschonend ist und dank E-Ink-Technologie besonders gut lesbar - ohne eine Hintergrundbeleuchtung nutzen zu müssen. Das macht das Gerät zusätzlich sehr energieeffizient.

Der neue Monitor von Dasung kommt jedoch nicht ohne Kompromisse. Die Farben und Reaktionszeiten liegen immer noch deutlich unter dem, was Einstiegs-Monitore bieten können. Zum Spielen oder Videos und Filme schauen, wird er sich mit Sicherheit nicht eignen.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für den neuen Monitor hat Dasung noch nicht bekannt gegeben. Günstig wird er wohl nicht. Das monochrome Modell des Unternehmens kostet satte 1.750 US-Dollar.

Würdet ihr euch einen solchen Monitor kaufen? Welche Vorteile seht ihr darin oder kommt das gar nicht in Frage? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!