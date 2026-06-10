»Ich gebe 10 von 10 Punkten« - Die neue Map von Battlefield 6 stößt bei vielen Fans auf Begeisterung

Nach der bisher größten Karte für Battlefield 6 wird es mit Kairo Bazaar wieder persönlich. Das Remake des Klassikers ist jetzt spielbar und Fans haben damit viel Freude.

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
10.06.2026 | 13:15 Uhr

Auch kleine Maps können bei Battlefield-Fans gut ankommen, das bewies schon Grand Bazaar in Battlefield 3. Auch kleine Maps können bei Battlefield-Fans gut ankommen, das bewies schon Grand Bazaar in Battlefield 3.

Battlefield 6 sorgt immer wieder mit seinen Karten für Diskussionen: Vielen Spielerinnen und Spielern sind die meisten Schlachtfelder schlicht zu klein und sie wünschen sich auch mehr Maps pro Season.

Auch mit der neuesten Season gibt es wieder nur zwei neue Karten: Mit Railway to Golmud landete bereits die bisher größte Map im Spiel. Als zweite neue Karte folgt jetzt das Remake von Grand Bazaar aus Battlefield 3 und das ist laut Fans klein, aber fein.

Was sagen Fans zu Kairo Bazaar?

Kairo Bazaar ist so ziemlich das Gegenteil von Railway to Golmud. Wir kämpfen hier in den engen Gassen der Altstadt von Kairo auf engstem Raum. Zwar dürfen auch Panzer mitspielen, die haben es aber nicht ganz so leicht wie auf großen All-Out-Warfare-Karten.

Video starten 1:22 In Battlefield 6 kehrt jetzt eine legendäre BF3-Karte zurück und entfesselt pures Chaos

Wie auch schon das Vorbild aus Battlefield 3 kommt die kleine Karte bei Fans bisher gut an, wie ein Blick in die großen Subreddits verrät:

Ich gebe dieser Karte 10 von 10 Punkten, sie haben es geschafft!

ibattlefield

Ehrlich gesagt könnte das die beste Karte im Spiel sein.

NowWeGetSerious

Ich war angenehm überrascht davon, dass es angefangen hat zu regnen, als ich herumgerannt bin.

jackShinobi23

Besonders die Zerstörung ist kinoreif [...]. Das Map-Layout bietet die perfekte Balance zwischen Infanterie und Fahrzeugen und es gibt für letztere auch viel mehr Platz als auf Siege of Cairo.

Proud-Ideal6454

Manche Spielerinnen und Spieler sehen die neue Karte auch kritischer, weil sie etwa grundsätzlich große Karten mit vielen Fahrzeugen bevorzugen, oder die vielen Stellungskämpfe an Engpässen nicht mögen. Allerdings überwiegen die positiven Rückmeldungen.

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In dem großen Update, das zusammen mit Kairo Bazaar veröffentlich wurde, stecken übrigens noch jede Menge weitere Änderungen und neue Inhalte. Neben der Maschinenpistole PP-19 gibt es etwa ein neues Event, einen zusätzlichen Spielmodus sowie diverse Balancing-Änderungen und Bugfixes. Außerdem verschwinden jetzt endlich die nervigen orangenen Punkte bei Waffen und Skins, wenn wir uns alle Freischaltungen angeguckt haben!

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Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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