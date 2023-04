Wir wollen eure Grafikkarte sehen: Zeigt uns, was in eurem Gaming-PC steckt!

Meine geliebte und seit Jahren im Einsatz befindliche GTX 1080 Ti. Und wie sieht eure GPU aus?

Der Grafikkartenmarkt steckt mittlerweile seit Jahren in der Krise, sei es durch geringe Verfügbarkeit, den Mining-Boom oder UVPs jenseits von Gut und Böse. Um so interessanter ist es für uns, regelmäßig bei euch nachzufragen, welche GPU in euren PCs verbaut.

Deshalb greifen wir die aktuelle Umfrage dazu aus unserem Artikel über die Verkaufszahlen der neuen RTX 4070 von Nvidia im deutschen Shop Mindfactory hier nochmal als eigenes Thema auf - ergänzt um ein kleines Extra in Form von Fotos. Dazu gleich mehr, zunächst folgt die besagte Umfrage.

Wir freuen uns über jede Teilnahme!

Wir wollen Fotos sehen!

So spannend eure Angaben an sich auch schon sind, so nüchtern sehen nackte Zahlen allein aus. Deshalb haben wir einen Foren-Thread erstellt, in dem ihr uns eure Gaming-GPU in all ihrer Pracht zeigen könnt:

Zeigt her, eure Grafikkarte! Hier geht es ins Forum zum Bilder-Upload

Regeln gibt es dabei keine, außer der, dass die Grafikkarte in irgendeiner Form erkennbar sein sollte. Ob ihr dafür nur den Karton fotografiert oder die GPU in eurem Gehäuse samt allem RGB-Schnickschnack, der da so vor sich hin blinkt (oder auch nicht), ist euch überlassen.

Meine eigene Grafikkarte seht ihr übrigens im Bild zu Beginn dieses Artikels. Zwei weitere Ansichten folgen im oben verlinkten Foren-Thread. Macht es mir gerne nach und zeigt uns eure GPU, gerne auch samt PC und mit einer kurzen Erklärung. Wie im Falle der Umfrage gilt auch hier: Wir freuen uns über jede Teilnahme!

Nutzt gerne die Kommentarfunktion oder den verlinkten Thread, um uns etwas mehr über eure Grafikkarte zu erzählen. Warum habt ihr euch für dieses Modell entschieden? Spielt ihr mit dem Gedanken, euch eine neue GPU zu kaufen, und wenn ja, welche? Und in welcher Auflösung und mit was für einer Bildwiederholrate spielt ihr damit primär? Wir sind gespannt auf eure Infos!