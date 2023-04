Nvidia scheint mit der RTX 4070 einen Nerv getroffen zu haben, aber wie sieht es bei euch aus?

Zumindest bei einem großen deutschen Händler hat sich die kürzlich veröffentlichte RTX 4070 bisher gut verkauft.

Laut aktuellen Zahlen des großen deutschen Online-Händlers Mindfactory legt Nvidia dort mit der neuen RTX 4070 einen sehr guten Start hin. Die passenden Daten stammen einmal mehr vom Twitter-Nutzer TechEpiphany, der die öffentlich einsehbaren Zahlen des Shops in regelmäßigen Abständen analysiert.

Was sagen die aktuellen Zahlen aus? Grundsätzlich haben die Daten begrenzt Aussagekraft, da es sich nur um einen deutschen Shop handelt. Interessant sind die Verkaufszahlen aus unserer Sicht aber dennoch, auch da der Shop einer der größten Online-Händler hierzulande ist.

Folgendermaßen sah laut TechEpiphany die Top 10 der verkauften Grafikkarten bei Mindfactory in der vergangenen Launch-Woche der Geforce RTX 4070 aus:

Grafikkarte Verkaufte Modelle ca. Preis RTX 4070 535 ab 635 Euro RX 6600 530 ab 300 Euro RX 6700 XT 480 ab 380 Euro RX 7900 XT 350 ab 850 Euro RX 6950 XT 330 ab 650 Euro RX 6800 310 ab 510 Euro RTX 4070 Ti 290 ab 880 Euro RX 7900 XTX 270 ab 1.100 Euro RTX 3060 255 ab 300 Euro RTX 4090 210 ab 1.650 Euro

Die RTX 4070 landet also knapp auf dem ersten Platz. Danach folgen zunächst fünf Radeon-Modelle, bis die nächste RTX-Grafikkarte von Nvidia im Form der RTX 4070 Ti auftaucht. In den Top-10 ist AMD insgesamt sechsmal vertreten und Nvidia viermal. Wie flott die RTX 4070 ist, erfahrt ihr in unserem Test der GPU:

Auch bei den absoluten Verkäufen liegt AMD zu diesem Bild passend knapp vorne. Die Verteilung beträgt laut TechEpiphany 58,9 Prozent zugunsten AMDs und 40,6 Prozent für Nvidia. Der winzige Rest entfällt auf Intels Arc-Grafikkarten.

Beim Umsatz besteht dann praktisch Gleichstand: AMD kommt auf 50,4 Prozent, Nvidia auf 49,5 Prozent. Intel spielt bei Mindfactory als auch in dieser Kategorie keine nennenswerte Rolle.

Vergleichsweise günstige Gaming-GPU mit 12 GB VRAM

Allzu überraschend ist es nicht, dass die RTX 4070 im großen deutschen Online-Shop einen Nerv zu treffen scheint. Schließlich handelt es sich dabei um die bislang günstigste Grafikkarte der RTX-4000-Generation.

Bevor wir dort im Preisbereich unterhalb von 500 Euro ankommen, müssen wir aber noch auf die RTX 4060 (Ti) warten. Sie wird im Mai 2023 erwartet.

Wie denkt ihr über den Verkaufserfolg der Geforce RTX 4070 bei Mindfactory? In Anbetracht der Positionierung der Grafikkarte zu erwarten, aufgrund der begrenzten Datenbasis nicht wirklich aussagekräfig oder etwas ganz anderes? Welche Grafikkarte nutzt ihr außerdem derzeit und plant ihr in nächstes Zeit den Kauf einer neuen GPU?