Evoland Legendary Edition gratis bei GameStar Plus - Clevere Liebeserklärung an das Rollenspiel-Genre

Zeitlos gut: In Evoland bereist ihr die Spielwelt in verschiedenen Epochen. Euer Ziel ist es dabei, Konflikte und Katastrophen zu verhindern und somit die Zukunft umzugestalten. Das Spiel wirft dabei die Frage auf, ob ein solcher Eingriff in den Lauf der Zeit nicht mehr Probleme verursacht, als er löst. Die Zeitreisen verändern jedoch nicht nur die Handlung, die gesamte Präsentation wandelt sich. So erscheint die Welt je nach Epoche in pixeliger 8Bit-Nes-Optik, in schicker 16Bit-Grafik oder modern 3D animiert.

Für Kenner: Evoland steckt voller Anspielungen und Querverweise auf klassische Vertreter des Genres. Kenner fühlen sich wahlweise an die alten Final Fantasys, an Zelda, Secret of Mana oder Ni no Kuni erinnert. Gerade wer mit Nintendo- oder Sega-Konsole aufgewachsen ist, findet an allen Ecken Bezüge zu den Klassikern und wird mit einer ordentlichen Portion Nostalgie belohnt.

Schwarzer Gürtel: Neben den verschiedenen Grafikstilen bietet Evoland darüber hinaus eine Vielzahl unterschiedlicher Genres. Spielt ihr die meiste Zeit recht klassisch in der Vogelperspektive, streut das Spiel Dungeons mit Rundenbasiertem Kampfsystem, Bosskämpfe in Form von Fighting Games a la Street Fighter oder an Arcade Shooter erinnernde Abschnitte ein. Auch ein stark an Hearthstone angelehntes Kartenspiel darf natürlich nicht fehlen. Die Liebe der Entwickler zu Videospielen wird offensichtlich und fordert obendrein all eure Fähigkeiten als Spieler heraus.

Zwei Spiele in einem: Die Legendary Edition beinhaltet sowohl das ursprüngliche Evoland, als auch den Nachfolger Evoland 2. Während Evoland die grundsätzlichen Tugenden einführte, baut Evoland 2 auf diesen auf und verfeinert sie gehörig. Beide Spiele punkten mit ihrer Optik, der tollen Verschmelzung von Handlungs- und Zeitsprüngen mit dem Gameplay und bieten eine tolle Erfahrung für alle Kenner und Liebhaber von Videospielen.

Mehr von Publisher Shiro Games: Northgard und Darksburg

Wer gerne mehr von den Entwicklern von Evoland spielen möchte, dem seien die weiteren Spiele von Publisher Shiro Games ans Herz gelegt. Northgard ist ein Siedler ähnliches Aufbauspiel zur Zeit der Wikinger. Das Spiel wird fleißig weiterentwickelt und hat schon einige Erweiterungen spendiert bekommen. Darksburg ist der neuste Streich der Entwickler. In diesem Survival-Actionspiel bekämpft ihr im Team unzählige Horden von Infizierten rund um das idyllische, namensgebende Städtchen Darksburg. Plus-Nutzer bekommen zusätzlich 5% Rabatt:

Alle Spiele von Shiro Games bei Gamesplanet

