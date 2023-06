»Es wird immer heißer!« Experten sorgen sich über Balkonkraftwerke

Bei dieser Frage kommen selbst Expertinnen und Experten ins Schwitzen: »Welche Temperatur ist ideal für ein Solarpanel?« (Bild-Quellen: Евгений Шемякин und Yven Dienst über Adobe Stock)

Klimakrise, Klimakatastrophe und Klimakleber sind Vokabeln, die dieser Tage nicht nur in den Medien diskutiert werden. Es ist eine wissenschaftliche Tatsache, dass die Temperaturen weltweit aufdrehen.

Doch wie wirken sich die steigenden Temperaturen auf eine aktuell angesagte Methode der Energiegewinnung aus? Die Rede ist von Balkonkraftwerken – und speziell von deren Solarpanels.

Vorab: Eure Solarpanels werden trotz der steigenden Temperaturen sehr wahrscheinlich weiter funktionstüchtig sein. Grundsätzlich können solche Panels Temperaturen von bis zu 85 Grad Celsius verkraften.

Die Sorge gilt eher der Energieeffizienz solcher Geräte.

Häufiger Denkfehler über Solarpanels

Binsenweisheit: Der wichtigste Satz über Balkonkraftwerke lautet: »Je mehr Sonne und hohe Temperaturen, desto höher ist die Energie-Ausbeute durch Solarpanels.« Dieser Satz ist falsch.

Tatsächlich ist ein Übermaß an Wärme der Effizienz von Solaranlagen sogar abträglich, wie aus einem Bericht auf abc.net hervorgeht.

Weiter heißt es im selben Artikel, die idealen Voraussetzungen für ein Solarpanel sind: starke Sonneneinstrahlung und kalter Umgebungstemperatur. Eine solche Umwelt ist wohl eher in der Arktis anzutreffen, heißt es weiter.

In einem Bericht schreibt Solar Energie UK, die größte Ausbeute von Solarpanels seien zwischen den Monaten April und Mai während der Mittagszeit zu verzeichnen.

Mehr zum Thema Wetterforscher warnen: Im Juli könnte uns eine extreme Hitzewelle bevorstehen von Patrick Poti

Diese Temperatur ist ideal

Solarpanels werden üblicherweise bei einer Temperatur von 25 Grad Celsius getestet. Diese 25 Grad Celsius beziehen sich allerdings auf die Temperatur des Panels an sich – nicht auf die Umgebungstemperatur. Der Solar-Experte Finn Peacock sagt dazu:

»Während eines Tages mit 45 Grad Celsius hat das Panel eine Temperatur von ungefähr 75 Grad Celsius. Also ist das Panel um 50 Grad heißer als es idealerweise sein sollte.«

Die Faustregel: Für jedes Grad Celsius über dem Optimum von 25 Grad, sinke die Leistung um ungefähr ein halbes Prozent.

Anders gesagt: Wenn die Temperatur um 10 Grad höher als das Optimum ist, sinkt die Leistung um 5 Prozent, wie Solarforscherin Renate Egan von der University of New South Wales ausführt.

Ray Wills, Professor für Ressourcenforscher an der University of Western Australia, formuliert es so:

»Ein Solarpanel ist ein bisschen wie ein Siliziumchip in eurem Computer: Wenn der Chip zu heiß wird, funktioniert er nicht mehr so gut.

Um die Informationen der australischen und britischen Expertinnen und Experten besser einzuordnen, hat GameStar Tech seinen hauseigenen Fachmann für alles rund um Fotovoltaik herangezogen. Dennis Ziesecke heißt unser Mann, der auf Nachfrage zur 25-Grad-Celsius-Aussage als Optimum sagt:

»Das kann ich [...] mit Gewissheit bestätigen. Die Effizienz sinkt bei noch höheren Temperaturen eher exponentiell.«

Weiter unterstreicht Dennis mittels eines konkreten Anwendungsfalls aus seinem Alltag:

»Ich habe ein Jackery-200W-Panel aus dem Fenster gehängt und konnte beobachten, wie es mit steigenden Temperaturen immer weniger produziert hat. An windigeren Tagen mit gelegentlichen Wolken über 170 Watt. An brüllend heißen Sonnentagen nur noch 80 Watt. Mit einem Abstandhalter zwischen heißem Dach und Panels waren es dann immerhin wieder 130 Watt.«

Ein Abstand zwischen Dach und Panel ist dabei auch besser für die Luftkühlung, wie Dennis anfügt.

Mehr zum Thema Ich habe mir letzten Herbst ein Balkonkraftwerk gekauft - so viel habe ich nach 8 Monaten gespart von Dennis Ziesecke

Wie geht ihr mit eurem Balkonkraftwerk am besten vor?

Was könnt ihr als Besitzerin oder Besitzer eines Balkonkraftwerks also tun, um die Effizient eurer Panels trotz großer Hitzeeinwirkung möglichst hochzuhalten?

Tipp 1: Zu einem ist die richtige Positionierung eurer Solarpanels wichtig. Mit Hinblick auf den sich im Tagesverlauf verändernden Einfallswinkel der Sonne oder den jahreszeitlich bedingten Sonnenstunden solltet ihr eure Panels strategisch klug ausrichten.

Tipp 2: Die steigende Energieeffizienz neuerer Panels ist ein weiterer Anhaltspunkt. Es kann also lohnen, bei Anschaffung oder Austausch von Panels einen kritischen Blick auf deren Effizienz zu legen

Habt ihr bei euch ein Balkonkraftwerk installiert? Welche Erfahrungen habt ihr mit der Energie-Ausbeute eurer Solaranlagen gemacht? Geht ihr mit den 25 Grad als Optimum d’accord, oder habt ihr konträre Erfahrungen gemacht? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare!