WWDC 2026: iOS 27 kommt mit neuer Siri – und die will intelligenter denn je sein

Die neue Siri AI will euch kontextbasiert und intelligent helfen und dabei komplett Rücksicht auf eure Privatssphäre nehmen. (© Apple)

Zur WWDC 2026 hat Apple vergleichsweise schnell über die grundlegenden Neuerungen der Updates seiner Betriebssysteme gepflügt, doch einem Aspekt wurde dann doch deutlich mehr Zeit eingeräumt.

Die Rede ist von der Siri-Assistenz, die in iOS 27, iPadOS 27 und macOS »Golden Gate« eine grundlegende Überarbeitung erfährt.

Allerdings: In der EU müssen wir uns gedulden, wenn es um neue Siri-Funktionen auf iPhone und iPad geht. Wegen des DMA wurde der Release laut Apple »auf unbestimmte Zeit« verschoben – Mac, Watch und Vision Pro können regulär zugreifen. Die Beta wird nur auf Englisch zur Verfügung stehen.

8:07 Der Apple TV 4K kann viel mehr: Neun (Einsteiger-)Tipps, die jeder kennen sollte

Autoplay

Siri AI: (Fast) alles neu und intelligenter

Nicht weniger als eine »komplett neue Siri-Version« soll es werden, die Apple eigener Aussage zufolge mit iOS 27 an den Start bringt. Das sollt ihr unter anderem daran merken, dass Siri smarter und personalisierter zu Werke gehen kann.

Funktional soll Siri AI dazu in der Lage sein, kontextbasiert zu arbeiten: Am Beispiel einer Konzertabfrage zeigte der Chef der Siri-Abteilung Mike Rockwell, wie Siri im Web nachschaute und dann eine Erinnerung anlegte.

Zuvor fand Siri indes einige Informationen zu diesem Konzert auf dem Demogerät: Der persönliche Kontext wird anhand der Inhalte auf dem iPhone stets einbezogen.

Apple verspricht hierfür volle Privatsphäre: Keinerlei Kommunikation mit Siri – und Apple Intelligence im Allgemeinen – werde gespeichert.

Mehr zum Thema Die neuen Features von iOS 27 schon heute testen – so installiert ihr die Beta auf eurem iPhone von Marinus Martin

Auch Mac und Co. erhalten die neue Siri AI

Immerhin müsst ihr euch für die neuen Funktionen keine neue Phrase merken, denn »Hey Siri« zum Aktivieren reicht weiterhin.

Dafür gibt es einen zweiten Weg, mit dem ihr Siri AI aktivieren könnt, nämlich das Wischen von der Dynamic Island aus nach unten. Das öffnet die neue Siri-App, die eigens zu diesem Zweck entwickelt wurde.

Damit wird Siri effektiv auch zu einem Chatbot à la ChatGPT, Claude oder Gemini: Die Apple-Assistenz will besser mit gesprochener Sprache umgehen können, verfügt nun auch über die »World Knowledge« und kann für euch App-Aktionen übernehmen.

Beispielhaft hierfür zeigte Apple Siri AI am neuen macOS, das hier in Spotlight integriert wird und PDF-Dateien vergleicht, nach passenden Details aus vorhergehenden Nachrichten sucht und auf dieser Basis eine entsprechende Mail verfasst.

Mehr zum Thema: Bekommt euer iPhone iOS 27? Diese Modelle werden das Update erhalten

Einzelne Fragen ließ die WWDC 2026 im Rahmen der Vorstellung von Siri AI allerdings offen. So antwortete die Sprachassistenz nur mit reinen Texten; gesprochene Antworten gab es nicht.

Erst die zugehörige Pressemitteilung brachte Licht ins Dunkel: Siri AI soll mit »anpassbarer Ausdrucksstärke und Tempo« antworten. Fraglich, wieso Apple eine Demonstration auf der Live-Keynote verweigerte.

Dafür steht fest, dass Siri AI für das gesamte Apple-Ökosystem zur Verfügung stehen wird. Neben iPhone, iPad und Mac betrifft das auch die Apple Watch und Vision Pro.