Gothic Remake: Schlösser knacken zu schwer? Entwickler haben einen Tipp, Modder eine Lösung

Schlösserknacken kann im Gothic Remake zur Geduldsprobe werden – muss es aber nicht.

Das Öffnen von Truhen, Türen und sonstigen Dingen, die ein Schloss haben können, ist im Gothic Remake immer mit etwas Aufwand verbunden. Das kleine Minispiel verzeiht leider nicht viele Fehler und ist dazu nicht ganz so einfach.

Wie genau das mit dem Schlossknacken funktioniert, haben wir euch bereits in einem Guide verraten. Falls ihr euch das Ganze aber etwas erleichtern wollt, gibt es dafür drei Möglichkeiten.

3:02 Neues Minispiel im Gothic Remake: Wir knacken ein Schloss!

Autoplay

Schlösserknacken im Gothic Remake - so wird’s einfacher

Tipp 1: Skill Issue

Das mit den Schwierigkeiten beim Öffnen von Truhen und dergleichen ist auch den Entwicklern bekannt. Ihr Hinweis liegt ziemlich nahe: Investiert Skillpunkte in diese Fähigkeit:

Wo ist der Lehrer? Im Alten Lager müsst ihr Fingers aufsuchen, im Neuen Lager ist Wedge der Lehrmeister.

Im Alten Lager müsst ihr Fingers aufsuchen, im Neuen Lager ist Wedge der Lehrmeister. Kosten : Für die beiden verfügbaren Talentstufen braucht ihr insgesamt 30 Talentpunkte und 300 Erz.

: Für die beiden verfügbaren Talentstufen braucht ihr insgesamt 30 Talentpunkte und 300 Erz. Was bringen die Talente? Auf Stufe 2 habt ihr mit vier Fehlschlägen, bis euch der Dietrich zerbricht, eine doppelt so hohe Fehlertoleranz. Außerdem wird der bisherige Fortschritt beim Minispiel nicht zurückgesetzt. Stufe 3 bringt euch sechs Fehlversuche.

Tipp 2: Ein Tool zu Hilfe nehmen

Die Community hat bereits ein kleines Werkzeug erschaffen, das euch, wenn ihr dort einstellt, wie die Pins in den Scheiben des Schlosses zu sehen sind, die richtige Lösung ausspuckt.

Tipp 3: Eine Mod nutzen

Ihr könnt euch das Minispiel mit einer Mod auch erleichtern oder es sogar komplett umgehen. Auf Nexusmods findet ihr aktuell beide Varianten.

Lockpick Settings: Diese Mod gibt euch mehr Versuche, bevor der Dietrich bricht, oder ihr bekommt einen Hinweis, wie ihr im Minispiel weiterkommt.

Unlock all chests and doors: Bei dieser Mod werden für euch schon mal alle Truhen und Türen im Spiel geknackt.

Beachtet bei den Mods jedoch, dass diese nach späteren Updates für das Gothic Remake möglicherweise nicht mehr funktionieren. Zudem können sie Auswirkungen auf das Erlangen von Achievements haben. Die einfacheren Lösungen sind die Talente oder das Community-Tool, auch wenn sie etwas aufwendiger sind.