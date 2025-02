KI oder Photoshop-Fail? Warum Marvel gerade wegen Fantastic Four unter starkem Fan-Beschuss steht

Das meint der Experte: Als ich die Poster gesehen habe, war mein erster Eindruck auch zunächst »Ui, das sieht aber künstlich aus« – und ja, auch ich habe mich direkt auf die Suche nach KI-Fehler begeben. Ich bin auch auf den anderen Postern fündig geworden.



Die Kinder vor den Fernsehern wirken trotz Unschärfe-Effekt wächsern. Dasselbe gilt für die Menschenmenge hinter dem Mädchen auf dem dritten Poster.

Die Fernseher selbst haben manchmal kleine Ausbeulungen oder einen seltsamen Farbverlauf.

Die Fenster im rechten oberen Eck auf dem dritten Poster mit dem Mädchen zeigen hinter, was wie Torbögen aussieht, manchmal eine Mauer, manchmal schwarze Öffnungen.

Nein, denn definitive Beweise gibt es nicht. Ja, die Poster sehen »uncanny« aus – also fast menschlich, aber nicht so richtig –, aber das kann ein gewollter Effekt sein oder ein Photoshop-Fail. Den Uncanny-Valley-Effekt habe ich in einem Artikel ergründet , ist, wie schwer es jetzt schon ist, KI mit bloßem Auge zu erkennen. Durch die sozialen Medien sind unsere Sinne geschärft und viele Menschen sehen das KI-Schreckgespenst daraufhin manchmal in einer Ecke, wo es gar nicht ist.Marvel hat behauptet, sie haben keine KI benutzt und deren Wort müssen wir glauben (was eine andere riesige Firma nicht davon abgehalten hat, nachweislich hinsichtlich der Nutzung von KI zu lügen, wie beim Sammelkartenspiel Magic: The Gathering geschehen, so Ars Technica ).. Generative KI wird vermutlich in Zukunft häufiger zum Einsatz kommen, und zwar ohne, dass wir es merken. Schlecht bearbeitete Filmposter sind jedoch auch nichts Neues, wie diese Bildergalerie von Screencrush zeigt.