Find Your Next Game & DreamHack 2021 - Wir holen das Messe-Feeling zu euch nach Hause!

Nach unserem erfolgreichen Projekt: Find Your Next Game im Sommer 2020 - damals als Ersatz für die E3 - läuft vom 19. bis 24. Januar bei uns die zweite Runde: die Find Your Next Game: Winter Edition.

Die Redaktionen von MeinMMO, GameStar und GamePro wollen euch mal wieder gebündelt zeigen, was die Gaming-Landschaft an potentiellen Hits 2021 zu bieten hat, was sich bei bereits erschienenen Spielen getan hat und worauf wir uns dieses Jahr noch besonders freuen. React Live, Live-Gameplay, Casemodding, Interviews, der Community Day und viele, viele Spielepräsentationen mit neuem Gameplay-Material erwarten euch täglich von 16 bis 22 Uhr!

Am Samstag erwartet euch außerdem eine extralange Crusader-Kings-Runde mit Maurice und seinen noblen Mitstreitern. Am Sonntag haben wir auch nochmal volles Programm mit LAN-Feeling passend zur DreamHack 2021: zuerst wollen wir mit euch und Nerdstar TV zocken, danach tritt Michi in der zweiten Runde unseres Show-Formats BattleStar gegen NerdStar TV an.

Wir halten euch auf unseren Websites und Social Media immer auf dem Laufenden, wenn sich etwas ändern sollte - ansonsten sehen wir uns nächste Woche bei Find Your Next Game!

FYNG - Find Your Next Game: Alle Infos im Überblick

Wann? Vom 19. bis 24. Januar auf Twitch (MAX) und YouTube (GameStar)

Vom 19. bis 24. Januar auf Twitch (MAX) und YouTube (GameStar) Wer? Die Teams von MeinMMO, GameStar & GamePro

Die Teams von MeinMMO, GameStar & GamePro Was? Reactions, Spiele-News. Live-Gameplay, Interviews, Casemodding und mehr

Alle Infos zur DreamHack 2021 - der DreamHack Home Edition