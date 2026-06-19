Firefox verliert Nutzer in den Millionen – und antwortet jetzt mit einer Kampfansage: »Wir sind noch nicht fertig«

Der Mozilla Firefox ist im umkämpften Browsermarkt zumindest optisch immer ein wenig der Underdog gegenüber Chrome und Edge, die mit Google respektive Microsoft hinter sich nicht nur viel leichteren Marktzugang haben, sondern im Zweifelsfall auch deutlich höhere Budgets zur Verfügung haben.
Angesichts dessen befindet sich der Firefox seit Monaten im Wandel – und wird diesen auch fortführen müssen, denn laut Techspot verliert der Browser weiterhin Millionen Nutzer monatlich. Um dem entgegenzuwirken, macht Mozilla nun eine Kampfansage:
Wir werden besser – und sind noch nicht fertig.
Die Firefox-Roadmap will euch im Bilde lassen
Damit dieses Versprechen nicht leerwirkt, haben die Mozilla-Entwickler eine neue Roadmap veröffentlicht, die euch konkret aufzeigen soll, an welchen Features aktuell gewerkelt wird.
Diese teilt sich wiederum in verschiedene Kategorien auf und listet die kürzlich im Kontext von Firefox-Version 152 abgehakten Features sowie alle Funktionen, die in den nächsten Updates kommen sollen.
Der am prominentesten platzierte Punkt ist der Produktivitätsbereich:
- Kürzlich kam etwa für die Desktop-Variante des Mozilla-Browsers die Möglichkeit hinzu, eigene Tastenkürzel anzulegen. Die Einstellung hierfür findet ihr unter
about:keyboard.
- Als eines der nächsten Projekte steht das
Nova-Redesign an, das laut der damaligen Ankündigung mit
Privatsphäre im Fokus und ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeitpunkten will.
Apropos Privatsphäre: Auch hierfür hat die Mozilla-Roadmap eine eigene Kategorie. Für die Mobilversion des Firefox-Browsers soll künftig ein kostenfreier VPN-Dienst integriert werden, mit dem eure Internetbesuche etwas besser verschleiern oder regionale Beschränkungen aufheben könnt.
iOS-Nutzer können sich zudem auf ein Feature freuen, dass es erlaubt, direkt im Browser Werbungen und Tracker zu blockieren. Android und Desktop erhalten hingegen ein Widget, dass alle bisher von Firefox blockierten Tracker aufzeigt.
Link zum YouTube-Inhalt
In der Roadmap stecken auch neue KI-Funktionen – und gerade für die wurde Mozilla nach einer ersten Ankündigung von der Community in Stücke gerissen. Immerhin ruderten die Entwickler im Anschluss etwas zurück und gewährten einen KI-Killswitch.
Mehr zum Thema: »Oft wollen die Leute nichts mit KI zu tun haben«: Firefox bringt Update zum kompletten Abschalten der KI-Features
Davon lässt man sich allerdings nur bedingt beirren: Zuvor startete das Opt-in-Feature
Smart Window , das die Mozilla-Variante einer KI-Assistenz darstellen soll. Unter anderem sollen Nutzer auf Wunsch so einfacher an Antworten kommen und die gegebenen Informationen zielgerichtet vergleichen können.
In der Firefox-Roadmap sollen iOS-Nutzer indes demnächst direkt im Browser per Sprachmitteilung eine Frage ansagen und eine kurze, schriftliche Antwort erhalten.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.