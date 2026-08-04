Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum kehrt an einen wichtigen Drehort der Peter-Jackson-Filme zurück

Gollum würde sicher auch gern im Auenland wohnen. Aber nur, wenn es da rohen Fisch gibt. Bildrechte: New Line Cinema.

In Der Herr der Ringe singen die Hobbits: »Die Straße gleitet fort und fort, weg von der Tür, wo sie begann.« Doch in Hollywood lautet das Alte Wanderlied wohl: »Die Straße führt zurück, zurück, bis an die Tür, wo sie begann.«

Denn für den nächsten großen Kinofilm in Mittelerde kehrt das Dreh-Team an eine alte Wirkungsstätte zurück! Es ist jetzt ganz offiziell bekannt, dass für The Hunt for Gollum das gute alte Auenland einmal mehr zum Drehort ernannt wird. Und damit ist nicht nur die fiktive Region gemeint. In Neuseeland existiert seit den Dreharbeiten für Der Herr der Ringe noch immer das große, grüne Set unter freiem Himmel, das jährlich von zahlreichen Mittelerde-Fans besucht werden kann.

Zuletzt postete der offizielle Instagram-Account der Location, dass der Zutritt zu Hobbingen vor Kurzem für Besucher gesperrt war. Eben, weil sie »alte Freunde« besucht haben und hier Szenen für The Hunt for Gollum gedreht wurden.

Einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuseeländischen Attraktion durften während des Drehs wohl sogar selbst als Hobbit-Statisten auftreten.

Warum wieder nach Hobbingen?

Aktuell soll Mittelerde in den Kinos wieder häufiger präsent sein. Aus diesem Grund befinden sich gleich mehrere Projekte in der Mache. The Hunt for Gollum ist der erste große Realfilm im Kino, seit Die Schlacht der Fünf Heere 2014 über die Leinwand flimmerte. Zwischendurch gab es noch einen Anime zu den Reitern von Rohan.

The Hunt for Gollum wird derzeit gedreht und soll am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen. Aber wieso kehrt die Crew für diesen Film überhaupt ins Auenland zurück?

1:17 Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum - Im ersten Teaser gibt's einen motivierten Andy Serkis und eine erste Kulisse zu sehen

Autoplay

Die Geschichte spielt zeitlich nach Der Hobbit, während Der Herr der Ringe: Die Gefährten und rückt den schwarzherzigen Gollum in den Fokus, wobei auch Aragorn, oder hier eher noch Streicher, eine große Rolle spielen wird. Immerhin wird hier nacherzählt, wie der Waldläufer auf Gandalfs Geheiß Jagd auf die Kreatur macht, um herauszufinden, was es mit dem Ring auf sich hat.

Der Film kann dabei theoretisch an vielen Orten von Mittelerde stattfinden. Aragorns Suche beginnt in Rhovanion – also den Ländern östlich vom Nebelgebirge. Das alles dauert aber einige Jahre und führt den Waldläufer bis an die Grenzen von Morder und in den Düsterwald. Ins Auenland reist er aber wohl, soweit wir wissen, nicht.

Dass das Auenland im Film vorkommt, wird also einen anderen Grund haben. Die Suche beginnt nach Bilbos Geburtstag, womöglich sehen wir also ein wenig, wie sich Frodos Leben im Auenland nach Bilbos Verschwinden abspielt. Immerhin ist auch bekannt, dass Elijah Wood wieder als Hobbit dabei ist. Sonderlich viel werden wir von Hobbingen höchstwahrscheinlich aber nicht sehen.

Falls ihr schon jetzt in der Stimmung für mehr Abenteuer in Mittelerde seid, müsst ihr aber nicht bis 2027 warten. Falls euch Die Ringe der Macht gefällt, könnt ihr schon im November dabei zusehen, wie sich die Vorgeschichte zu Der Herr der Ringe weiterentwickelt. Am 11. November erscheinen die ersten 4 Episoden der dritten Staffel bei Amazon Prime.

Auch nach dem Release von The Hunt for Gollum ist für mehr Nachschub gesorgt! Ein weiterer Film ist geplant, in dem es um die im Film zu Die Gefährten ausgesparte Reise der Hobbits durch den Alten Wald geht.