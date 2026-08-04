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Fallout: New Vegas - Eines der größten Fan-Projekte gibt's jetzt auf GOG und es ist so einfach spielbar wie nie zuvor

Fallout: New California basiert auf Fallout: New Vegas, erzählt aber eine vollkommen neue Geschichte. Die ambitionierte Mod lässt sich jetzt auf GOG ganz simpel installieren.

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Tillmann Bier
04.08.2026 | 07:02 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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Fallout: New California lässt sich jetzt vollkommen unkompliziert auf GOG spielen, wenn ihr Fallout: New Vegas besitzt. Fallout: New California lässt sich jetzt vollkommen unkompliziert auf GOG spielen, wenn ihr Fallout: New Vegas besitzt.

Bethesda hat zwar inzwischen bestätigt, dass bereits mehrere neue Fallout-Spiele in Entwicklung sind, sie sind aber alle wohl noch eine ganze Weile entfernt. Zum Glück haben Fans bereits jede Menge neue Welten für die bestehenden Fallout-Spiele gebaut und eine der größten ist jetzt so einfach spielbar wir nie zuvor!

Fallout: New California gibt es nämlich seit kurzer Zeit bei GOG und für die Installation braucht es nur einen Klick statt der bei Mods üblichen, komplizierten Installationsanweisungen.

Was ist Fallout: New California?

New California liefert kostenlos eine vollkommen neue Story für Fallout: New Vegas, inklusive einer neuen Spielwelt, zahlreichen Figuren, Fraktionen, Begleitern und zwei Radiostationen. Die Geschichte beginnt noch vor den Ereignissen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas. Wir spielen als Bewohner von Vault 18, der nach einem durch die Enklave ausgelösten Bürgerkrieg aus dem Bunker fliehen muss.

Video starten 3:17 Fallout: New California - Trailer zeigt die riesige Prequel-Mod zu New Vegas

Ähnlich wie auch in Fallout: New Vegas schließen wir uns im Verlauf der Story einer Fraktion unserer Wahl an (wie etwa der Republik Neukalifornien oder den Survivalist Raiders) und erleben eine verzweigte Geschichte mit dreizehn verschiedenen Enden.

Fallout: New California kostet euch zwar je nach Spielstil nur 10 bis 30 Stunden, es gibt aber eine riesige Welt zu erkunden, die ungefähr zwei Drittel so groß ist wie die Mojave. Nach dem Durchspielen ist es außerdem möglich, direkt als der Kurier weiterzuspielen und das originale New Vegas zu erleben.

Fallout: New California ist unter Fans nicht ganz unumstritten, insbesondere das Storytelling gefällt aus diversen Gründen nicht jedem. Trotzdem werdet ihr auf Reddit viele Spielerinnen und Spieler finden, die dazu ermutigen, der Mod eine Chance zu geben.

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Wenn Fallout: New California nicht ganz euren Geschmack trifft, dann haben wir noch eine Empfehlung für euch. Auf Nexusmods könnt ihr nämlich seit einigen Jahren ein Remake des Fallout-3-DLCs Point Lookout herunterladen, dass euch die Erweiterung in Fallout 4 erleben lässt. Die Mod lohnt sich unserer Meinung nach auf jeden Fall. Der Artikel im Kasten gibt euch noch einige Tipps und stellt sie genauer vor.

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Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas

Genre: Rollenspiel

Release: 22.10.2010 (PC, PS3, Xbox 360)

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