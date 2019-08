Webcam-Übertragungen sind längst nichts Außergewöhnliches mehr, doch die FogCam in San Francisco ist es schon. Denn sie ist die wahrscheinlich älteste noch laufende Webcam des Internets. Vor 25 Jahren nahm sie ihren Dienst auf.

Doch das wird sich bald ändern. Nach einem Vierteljahrhundert nahezu ununterbrochener Übertragung wird die FogCam Ende August für immer abgeschaltet. Das gaben Jeff Schwartz und Dan Wong, die Gründer des FogCam-Projekts, bei Twitter bekannt (via The Verge).

1994 begannen sie das Projekt als Studenten der San Francisco State University. Damit ist die Webseite zur Fogcam eine der ältesten im Netz, was auch in der entsprechenden Liste von Wikipedia festgehalten ist.

After 25 years, Fogcam is shutting down forever at the end of August. Webdog & Danno thank our viewers and San Francisco State University for their support over the years.



The Internet has changed a lot since 1994, but Fogcam will always have a special place in its history.