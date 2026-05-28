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Hunt: Showdown bringt sein erstes MG raus und es passt trotzdem ins Setting: »Könnte das bisher beste Update werden, gute Arbeit, Crytek!«

Am 09. Juni startet in Cryteks Extraction-Shooter das neue Event Road to Hell. Dafür haben die Entwickler unter anderem das erste richtige MG in Hunt angekündigt - und die Community ist aus dem Häuschen.

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Jesko Buchs
28.05.2026 | 21:04 Uhr

26,99 €

Einer der neuen Event-Skins für das kommende Event Road to Hell. Wer sich wohl unter der schicken Maske verbirgt? Einer der neuen Event-Skins für das kommende Event Road to Hell. Wer sich wohl unter der schicken Maske verbirgt?

Das aktuell laufende Devil's-Trail-Event neigt sich in Hunt: Showdown seinem Ende zu. Jetzt haben die Entwickler vom Frankfurter Studio Crytek enthüllt, was als Nächstes in ihrem erfolgreichen Extraction-Shooter ansteht.

Der Titel des nächsten Events lautet Road to Hell. Erzählerisch soll es direkt an Devil's Trail anknüpfen - wobei die Story in Hunt ja fairerweise ohnehin nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Viel interessanter sind die Inhalte und neuen Waffen, die Crytek für das Road to Hell bestätigt hat, denn darunter befindet sich mit dem Maxim-MG ein echtes Schwergewicht. Obendrein gibt's wie gewohnt wieder jede Menge neue Skins und eine neue Story-Herausforderung. Einen ersten Vorgeschmack, was euch erwartet, liefert der Trailer:

Video starten 3:05 Hunt: Showdown enthüllt im Trailer das Juni-Event Road to Hell - und darin wartet ein mächtiges MG auf euch

Darum geht's im Road to Hell-Event

Die Story von Hunt: Showdown wird hauptsächlich über die Trailer und Lore-Einträge im Ingame-Kompendium erzählt und spielt für das eigentliche Spielgeschehen kaum eine Rolle. In der Ankündigung zum Event erfahren wir, dass das neue Event seinen Fokus auf die Soldaten des abtrünnigen 26. Regiment unter Commander Whitlaw legt.

Nachdem zwei Aufklärer des Regiments in Louisiana und Colorado verschwunden sind (die Story des aktuellen Events), brechen die Männer des 26. Regiments auf, um sie zu suchen. Doch die Rettungsmission wird schnell zum Desaster ...

Maxim-MG, Jäger & Update 2.8: Diese Inhalte erwarten euch

  • Maxim 1895: Schweres Maschinengewehr, das aus seiner Halterung genommen wurde. Hohe Feuerrate, aber geringe Präzision. Das Tragen des MGs verlangsamt euren Jäger um 25 Prozent, außerdem kann die Waffe überhitzen und muss dann manuell gereinigt werden. Die Waffe kann nicht ins Inventar aufgenommen werden.
  • 1890 Cavalry Rifle: Einzelschusswaffe mit langer Munition für Jäger, die Präzision und Durchschlagskraft bevorzugen. Mündungsgeschwindigkeit 380 m/s, Munition 1/18 Kugeln, kompatibel mit dem Perk Flinke Finger.
  • Neue legendäre Jäger: Commander Whitlaw, Sergeant Riggins, The Foxhound, Dusty Ivo
  • Neue Story-Herausforderung: Let the Gunshots Ring, dreht sich um den Jäger John Victor.
  • Update 2.8: Mit dem Start des Events geht auch ein neues Update an den Start, das die Maps verändert und einige Balancing-Änderungen und Fixes einführt. Als neuer Ort erscheinen jetzt die sogenannten Stronghold Compounds auf den Maps, an denen ihr die bereits aus Devil's Trail bekannten Scouting-Karten aufdecken könnt. Auch die bisherigen Event-Mechaniken wie das Destiny’s Dial oder Tarotkarten bleiben erhalten.

Wie reagiert die Community?

Die Hunt-Community reagiert auf YouTube begeistert auf die Ankündigung von Road to Hell. Der bekannte Streamer RachtaZ schreibt: Das hier hat das Potenzial zum besten Event-Thema bisher.

Ein anderer User kommentiert gleich darunter: Das ist die beste Cutscene, die ich in den gesamten sechs Jahren, die ich Hunt spiele, gesehen habe. Und robtew8214 schreibt: Das ist der bisher beste Trailer. Unglaubliche Arbeit, Crytek. Gut gemacht!

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Aber nicht nur die tolle Inszenierung sorgt bei den Spielern für Euphorie. Auch die Möglichkeit, endlich ein dickes MG abzufeuern, lässt bei vielen Hunt-Fans in den YouTube-Kommentaren schon den Abzugsfinger zucken.

Permanent behalten könnt ihr das MG allerdings nicht; die Event-Waffe kann nicht mit aus den Runden extrahiert werden, selbst wenn ihr sie während des Extracts in der Hand haltet. Wäre ja auch ein wenig zu übermächtig, gleich mit einem MG in die nächste Runde zu starten ... da muss eine Avtomat reichen.

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Genre: Shooter

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