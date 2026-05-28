The Witcher 3: Songs of the Past - Mein Fan-Herz jubelt, mein Experten-Auge hat den Teaser aber schon komplett zerlegt

Geralt (rechts) sieht auf dem offiziellen Keyart zu Songs of the Past um keinen Tag gealtert aus. Jesko (links) hat hingegen ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel.

Da hat CD Projekt aber gestern einen rausgehauen. An einem stinknormalen Mittwoch haben die Witcher-Entwickler rund zehn Jahre nach dem Release des letzten Addons Blood and Wine mal eben eine dritte Erweiterung für The Witcher 3 angekündigt. Als die Nachricht auf meinem Smartphone aufpoppte, lag ich gerade im Freibad in der Sonne und traute meinen Augen kaum.

Gerüchte um die Existenz dieser neuen Erweiterung gab es freilich schon länger; bereits im Sommer 2025 plauderte ein polnischer Podcaster erstmals aus, dass CD Projekt wohl noch ein letztes Abenteuer für Hexer Geralt plane.

Aber jetzt ist die Katze wirklich aus dem Sack: Die nächste Erweiterung soll Songs of the Past (Dt.: Lieder der Vergangenheit) heißen und 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen.

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Verantwortlich dafür zeichnet das Studio Fool's Theory, das im Auftrag von CD Projekt bereits an einem Remake des ersten Witcher-Teils arbeitet und aus vielen Witcher-3-Veteranen besteht. Ein fähigeres Team gibt's also quasi kaum. Gleichwohl sind offizielle Infos zum neuen Addon rar - die will CD Projekt zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Aber das hält mich als alten Witcher-Fan natürlich nicht davon ab, anhand des Keyarts und anderer Begleitumstände des DLCs schon mal ein wenig zu spekulieren, wohin die Reise in Songs of the Past wohl geht. Und natürlich gibt's auch bereits erste Leaks...

Jesko Buchs The Witcher 3 ist für Jesko der absolute Gipfel der Rollenspiel-Erzählkunst. In den Titeln der Witcher-Trilogie von CD Projekt hat er viele hundert Stunden versenkt. Begonnen hat seine Liebe für das Witcher-Universum aber bereits mit den Romanen von Andrzej Sapkowski. Dass nun, zehn Jahre nach dem Release von Blood and Wine, noch eine dritte Erweiterung für sein Lieblingsspiel erscheint, macht Jesko überglücklich.

Was verrät das Keyart zum DLC?