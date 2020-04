Folding@Home, kurz F@H oder FAH, hat im Kampf gegen die durch das Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Krankheit COVID-19 eine neue Bestmarke erreicht. Mittlerweile stellen Nutzer aus aller Welt der Initiative über 2,4 Exaflops Rechenleistung zur Verfügung.

Damit übertrifft die geballte Rechenpower der Community sogar das Leistungsvermögen der 500 schnellsten Supercomputer der Erde zusammengenommen, wie aus einem Tweet von FAH hervorgeht:

With our collective power, we are now at ~2.4 exaFLOPS (faster than the top 500 supercomputers combined)! We complement supercomputers like IBM Summit, which runs short calculations using 1000s of GPUs at once, by spreading longer calculations around the world in smaller chunks! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ