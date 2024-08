»Open Universe« statt nur Open World: Im frisch enthüllten For the Stars errichtet ihr Kolonien auf entfernten Welten

In For the Stars durchkämmt ihr gemeinsam mit anderen Spielern fremde Planeten nach wichtigen Ressourcen und Technologien.

Hinter For the Stars steckt das amerikanische Studio Snail Games und wie vom Publisher der Ark-Reihe zu erwarten, wird auch in ihrem neuen Spiel »Survival« ganz groß geschrieben.

Snail Games beschreiben ihr neuestes Projekt als ein Survival-Sandbox-MMO, in dem ihr in einem persistenten Universum, gemeinsam mit anderen Spielern neue Planeten erforscht, Kolonien errichtet und technologischen Fortschritt durch eure Entdeckungen erlangt.

2:54 For the Stars: Das neue Survival-MMO vom Ark-Publisher will ein ganzes Open Universe bieten

Open Universe statt Open World

Als Entdecker und Forscher landet ihr in For the Stars auf unbekannten Planeten. Jede Welt besitzt eigene Ökosysteme und ihr könnt unterschiedliche Ressourcen und Kreaturen finden.

Mit den gesammelten Ressourcen baut ihr Außenposten, um neue Werkzeuge und Ausrüstung herzustellen. Durch die Untersuchung von Alien-Artefakten und Natur-Phänomenen schaltet ihr immer neue Technologien frei.

Eure Außenposten wachsen durch Laboratorien, Fabriken und Wohneinheiten zu großen Kolonien. Kommt ihr an einer Stelle beim Craften oder Forschen nicht weiter, findet ihr vielleicht auf einem anderen Planeten die fehlende Ressource oder Technologie.

Die Kolonien in For the Stars können ziemlich groß werden.

Für die Reisen durchs All designt und baut ihr euch ein eigenes Raumschiff, das je nach euren Aufgaben zum Erkunden, Kämpfen oder auch Sammeln von Ressourcen benutzt und ausgerüstet werden kann.

Gekämpft wird nicht nur im All. Auf den Planeten wehrt ihr euch mit frisch erforschten Waffen und Spezialfähigkeiten aus Alien-Tech gegen feindliche Kreaturen, aber auch andere Spieler.

Mit anderen Spielern müsst ihr euch aber nur in bestimmten Zonen messen, ansonsten baut ihr mit ihnen gemeinsam eure Kolonien auf und stellt euch den Herausforderungen des Spiels.

For the Star ist bereits seit drei Jahren in Entwicklung, ein Release-Datum gibt es zur offiziellen Enthüllung aber noch nicht. Das Spiel soll für den PC (Steam) und die PlayStation 5, sowie die Xbox Series X & S erscheinen.

Was haltet ihr vom neuen Multiplayer-Survival-Spiel mit persistentem Universum? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.