Formel 1 oder Nascar? Diese Woche gehört den Rennspielen

Es ist Montag. Das freut die wenigsten. Aber um euch den Ausblick auf diese Woche ein wenig zu versüßen, haben wir uns mal wieder die neusten PC-Spiele der Woche angeschaut. Nach dem in den letzten Wochen das Sommerloch mehr als spürbar war, sieht es diesmal wieder besser aus.

Besonders wenn ihr Freunde des Rennsports seid, solltet ihr in den nächsten Tagen neues Futter bekommen. Sowohl F1 als auch Nascar bekommen am selben Tag neue Ableger. Mal sehen, welches von beiden Spielen bei den Fans eher auf dem Treppchen landet.

Solltet ihr mit Rennspielen gar nichts anfangen können, findet ihr ganz unten wie sonst auch aber auch noch eine Übersicht über alle anderen relevanten Erscheinungen. Dazu gehört ein recht unbekanntes Spiel namens The Wind Road, über das euch Elena in ihrer Preview mehr erzählt:

87 7 Mehr zum Thema The Wind Road sieht viel zu gut dafür aus, dass es keiner kennt

F1 2020

Release: 10. Juli 2020

Plattform: PC, PS4, Xbox One, Stadia

Genre: Rennspiel

Beinahe wäre F1 2020 ein Künststück gelungen. Eines, das zuvor noch keinem anderen Serienteil möglich war. Das Spiel wäre fast vor der eigentlichen Formel-1-Saison erschienen. Die ist aufgrund der Corona-Beschränkungen nämlich verschoben worden. Doch inzwischen hat die Saison vor wenigen Tagen bereits angefangen, während F1 2020 erst am Freitag erscheint.

Wie in den Jahren zuvor sollte man auch beim neusten Ableger keine Revolution erwarten. Codemaster verbessert mal wieder im Detail, doch die Serie agiert ja auch bereits auf einem sehr hohen Niveau. Neu sind dieses Mal unter anderem eine realistischere Reifenabnutzung und erstmals eine Art Manager-Modus. In Mein Team baut ihr euren eigenen Rennstall auf, könnt für diesen aber natürlich auch selbst an Rennen teilnehmen. Grafisch weiß F1 2020 weiterhin zu beeindrucken, wie der Trailer zeigt:

NASCAR Heat 5

Release: 10. Juli 2020

Plattform: PC, PS4, Xbox One

Genre: Rennspiel

Im Gegensatz zu F1 geht es in Nascar Heat 5 um die in den USA beheimateten Stockcar-Rennen. Die Nascar-Serie erscheint ebenfalls jährlich und beinhaltet das vollumfängliche Lizenz-Paket des gleichnamigen Motorsportverbandes. Auch hier tut sich rein spielerisch dieses Jahr wohl recht wenig.

Neu sind unter anderem ein Test-Modus, in dem Spieler ohne KI-Gegner fahren dürfen. So sollen sich vor allem die persönlichen Anpassungen am eigenen Wagen ganz ohne Druck ausprobieren lassen. Außerdem gibt es im Karriere-Modus ein erweitertes Statistik-System, das beim Auswerten der eigenen Leistung helfen soll.

Alle neuen PC-Spiele in der Woche vom 6. bis 10. Juli 2020

Ab Montag, den 6. Juli

Rift Wizard (Early Access): Ein extrem oldschooliges Roguelike, in dem es über 100 Zaubersprüche gibt.

Ab Dienstag, den 7. Juli

Warfare 1944 (Early Access): Dieser Ego-Shooter im Zweiten Weltkrieg will Stärken aus Retro-Klassikern wir Red Orchestra oder Battlefield 1942 wiederbeleben.

Rite: In diesem äußerst schnellen 2D-Plattformer werden eure Reflexe gefordert, um waghalsige Herausforderungen zu meistern.

Ab Mittwoch, den 8. Juli

Bananas Academy's Psyber: Sieht aus wie ein knuffiger Plattformer, ist aber ein Educational-Game, das euch Programmieren beibringt.

Rogue Bots: Ihr seid ein Roboter und ihr zerstört Roboter in diesem futuristischen Third-Person-Shooter

Ab Donnerstag, den 9. Juli

Sword Art Online Alicization Lycoris: Eine actionreiche und optisch gelungene Spiele-Umsetzung des beliebten Animes.

Soda Dungeon 2: Ein absurder und gleichzeitig erstaunlich umfangreicher Dungeon Crawler.

Ab Freitag, den 10. Juli