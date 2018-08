Fortnite auf Android - Google warnt vor Fake-Apps im Playstore

Mit der Entscheidung, Fortnite für Android (derzeit noch im Beta-Status) nicht im Playstore zum Download anzubieten, geht Epic Games einen eher ungewöhnlichen Weg. Doch während informierte Spieler den Weg über die Anmeldung zur Beta auf der offiziellen Seite gehen, sieht Google offenbar eine Bedrohung argloser Fortnite-Fans durch Hacker, die diese mit Fake-Apps zum Download von Malware locken könnten.

Spielen mit HDR auf dem PC - Erfahrungsbericht

Dementsprechend hat Google laut Heise mittlerweile eine offizielle Warnung vor entsprechender potentiellen Malware herausgegeben: Wer im Playstore nach Fortnite sucht, erhält einen Hinweis, dass Epic die Original-Version von Fortnite für Android nicht in Googles App-Shop anbietet. Ergänzend dazu zeigt der Playstore dann eine Liste an kuratierten Suchergebnissen an.

Der Reiz der Postapokalypse - Und wie Spiele am »richtigen« Weltuntergang scheitern

Mit diesem Schritt will Google offenbar verhindern, dass der Playstore mit Schadsoftware überflutet wird, die auf dem Fortnite-Hype-Train aufspringen will. Wie ihr Zugang zu der Beta von Fortnite für Android bekommt und welche Android-Geräte das Spiel momentan unterstützt, lest ihr übrigens in unserem separaten Installations-Guide.