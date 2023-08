Systemanforderungen für Forza Motorsport: Für Ultra-Settings braucht ihr eine 800-Euro-Karte

Forza Motorsport will mit Grafikpracht punkten - die will aber natürlich auch eine entsprechende Hardware sehen.

Mehr als 500 auswählbare Wägen, Rollenspiel-Elemente im Karrieremodus und ein Verzicht auf einen Splitscreen-Modus: Forza Motorsport macht zum Release im Oktober einiges größer und anders als die Konkurrenz.

Eines bleibt aber ganz beim alten: Die auf Realismus ausgelegte Rennspiel-Serie will mit Grafikpracht punkten.

Damit man aber in den Genuss dieser Grafik kommen kann, braucht es entsprechende Hardware. Welche genau das sein sollte, hat Entwickler Turn 10 Studios jetzt bekannt gegeben. Je nachdem, ob ihr euch mit niedrigeren Anforderungen zufriedengebt oder auf Ultra die optimale Version des Titels spielt, kann die ganz schön anspruchsvoll ausfallen.

Was aktuell noch fehlt: Die Information darüber, auf welche Auflösung sich die Anforderungen beziehen. Sobald wir mehr wissen, werden wir diesen Artikel mit einem entsprechenden Update versehen.

1:26 Forza Motorsport bläst im neuen Trailer zum Angriff auf die Grafik-Krone im Rennspiel-Genre

Forza Motorsport: Das sind die Systemanforderungen

Minimale Systemanforderungen (niedrige Einstellungen)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GByte VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 5500 XT (4 GByte VRAM) Prozessor: Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 oder AMD Ryzen 5 1600 Arbeitsspeicher: 8 GByte RAM

8 GByte RAM Festplatte: 130 GByte freier Speicherplatz

Empfohlene Systemanforderungen (hohe Einstellungen)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti oder AMD Radeon RX 6800 XT (8 GByte VRAM)

NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti oder AMD Radeon RX 6800 XT (8 GByte VRAM) Prozessor: Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K oder AMD Ryzen 5 5600X Arbeitsspeicher: 16 GByte RAM

16 GByte RAM Festplatte: 130 GByte freier Speicherplatz

Ideale Systemanforderungen (Ultra-Einstellungen)

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT (16 GByte VRAM)

NVIDIA GeForce RTX 4080 oder AMD Radeon RX 7900 XT (16 GByte VRAM) Prozessor: Intel Core i7-11700K oder AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i7-11700K oder AMD Ryzen 7 5800X Arbeitsspeicher: 16 GByte RAM

16 GByte RAM Festplatte: 130 GByte freier Speicherplatz

Was ihr sonst zu Forza Motorsport wissen solltet

Release: Forza Motorsport erscheint am 10. Oktober 2023 für PC und Xbox Series X/S

Entwickler: Das Rennspiel wird von Turn 10 entwickelt. Das Studio wurde von Microsoft als Teil der Xbox Game Studios gegründet und ist auf Rennspiele spezialisiert. Seit 2005 veröffentlicht es Titel der Forza-Serien Motorsport und Horizon.

Das R in RPG steht für Rennspiel: Laut Entwicklern soll Forza Motorsport ein Car-PG werden, also ein Renn-Rollenspiel. In der Praxis soll das für mehr Tiefgang im neuen Karrieremodus Builders Cup sorgen. Noch mehr Details rund um das neue Forza verrät unser Video.

Was meint ihr? Freut ihr euch bereits auf das neue Forza Motorsport? Wie findet ihr die Änderungen, die Turn 10 an der Serie vornimmt? Und sind die Systemanforderungen eurer Meinung nach bei der gebotenen Grafik angemessen? Oder wäre euch etwas weniger teure Hardware für die Ultra-Einstellungen lieber gewesen? Schreibt es uns in die Kommentare!