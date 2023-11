Das Galaxy A25 5G könnte ein interessantes Smartphone für alle werden, die nicht viel Geld ausgeben möchten

Renderbilder zum Galaxy A25 5G (Bild: AndroidHeadline)

Ein neues Smartphone der gehobenen Einsteigerklasse zeichnet sich ab, das Galaxy A25 5G. Der Vorgänger kam mit einem Preis von 240 Euro nach Deutschland. Interessant vielleicht für alle, die nicht bereit sind, für die immer teurer werdenden Handschmeichler eine ordentliche Summe auszugeben.

Das Galaxy A25 5G könnte genau in diese Lücke stoßen. Wie ein Leak verrät, gibt es neue Bilder des Smartphones und Details zu den Specs, die sich sehen lassen können.

Galaxy A25 5G: So sieht es wohl aus, das sind die Specs

Bereits vor einigen Monaten tauchte das Galaxy A25 auf Renderbildern auf und erste Gerüchte über die Spezifikationen des Smartphones machten die Runde.

Nun ist ein neuer Leak aufgetaucht, der das Design des Handys bestätigt und die Spezifikationen des Geräts noch einmal bekräftigt.

Wie AndroidHeadlines berichtet, soll das Handy in vier Farben erhältlich sein:

Hellblau

Gelb

Schwarz

Limettengrün

Wie die Bilder zeigen, passt Samsung das kommende Handy an die Designsprache der Kamerablende an. Es sieht so aus, als würde das Handy insgesamt drei Kameras bekommen, die einzeln aus dem Gehäuse herausragen.

Auf dem Papier können sich die vorläufigen Spezifikationen durchaus sehen lassen. Das AMOLED-Display soll 6,44 Zoll groß sein und eine Auflösung von 2160 x 1440 Pixeln haben. Außerdem soll das Display eine Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz unterstützen.

Im Unterbau soll der Exynos 1280 schlummern, der insgesamt acht Rechenkerne (2,4 GHz) aufs Parkett bringt. Unterstützt wird der Chip offenbar von 8 GByte Arbeitsspeicher sowie 128 GByte internem Speicher.

25:12 Beste Smartphones 2023: Wird es eng für Apple und Samsung?

Damit erhält das A25 5G doppelt so viel Arbeitsspeicher wie sein Vorgänger.

Der 5.000 mAh-Akku soll zudem für lange Betriebszeiten sorgen und eine Schnellladung von 25 Watt unterstützen. Bei den genannten Kameras handelt es sich um eine 50-Megapixel-Hauptkamera. Die Spezifikationen der beiden anderen Linsen sind noch nicht bekannt.

Der Name verrät bereits die Unterstützung von 5G.

Ab Werk wird das Galaxy A25 höchstwahrscheinlich mit One UI 6 auf Basis von Android 14 ausgeliefert und weitere vier Jahre OS-Updates erhalten. Wie genau die Preisgestaltung in Deutschland aussehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Für das Vorgängermodell - das Galaxy A24 - wurde bei der Markteinführung ein Preis von 240 Euro aufgerufen. Es ist gut möglich, dass sich der Nachfolger an dieser Preisspanne orientieren wird.

Auch über einen möglichen Erscheinungstermin gibt es noch keine Informationen.

Was haltet ihr insgesamt von der A-Serie von Samsung? Besitzt ihr eines der Einsteiger- oder Mittelklasse-Smartphones und seid rundum zufrieden? Welches Gerät könnt ihr besonders empfehlen? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare!