Smartphone-Preise: Nach dem Galaxy S23 geht es dem A54 und A34 an den Kragen

Preiserhöhungen im Elektronikbereich liegen 2023 weiterhin voll im Trend. Dies gilt nicht nur für Grafikkarten, sondern betrifft unter anderem auch die Smartphones.

Wie genau derartige Preisanstiege aussehen können, haben Apple und Samsung mit ihren neuen Flaggschiff-Modellen bereits demonstriert.

Nun trifft es wohl auch die kommende Mittelklasse von Samsung in Form des A54 und A34. Interessant dabei ist allerdings, dass wohl nicht alle Regionen von drastischen Erhöhungen betroffen sein könnten.

A54 und A34 - drastische Preiserhöhungen in der EU

Der Leak des bekannten Twitter-Users SnoopyTech gibt einen genauen Einblick in die Preisgestaltung der kommenden Samsung-Smartphones. SnoopyTech lag in der Vergangenheit mit seinen Preis-Leaks (leider) goldrichtig, so auch was die Xiaomi-13-Reihe anbelangt. Die Zahlen im Detail:

Galaxy A34 : 419 Euro (128 GByte, 6 GByte RAM)

: 419 Euro (128 GByte, 6 GByte RAM) Galaxy A54: 519 Euro (128 GByte, 8 GByte RAM)

Zum Vergleich die Preise zum Marktstart der Vorgänger-Modelle:

Galaxy A33 : 369 Euro (128 GByte, 6 GByte RAM)

: 369 Euro (128 GByte, 6 GByte RAM) Galaxy A53: 449 Euro (128 GByte, 6 GByte RAM)

Das Galaxy A34 erhält demnach eine Preiserhöhung von rund 50 Euro und das Galaxy A54 von 70 Euro. Interessierte, die 2023 nach einem günstigeren Smartphone von Samsung suchen, müssen diese bittere Pille erst einmal verdauen.

Es bleibt abzuwarten, ob derartige Preisanstiege für die beiden Mittelklasse-Smartphones in Deutschland eintreffen werden. Allerdings zog Samsung hierzulande bereits die Preisschraube für ihre S23-Serie drastisch an.

Umso wahrscheinlicher, dass auch die kommenden Mittelklasse-Geräte mit einem höheren Preis etikettiert werden. Dies passt außerdem zu den bisherigen Informationen, die in den vergangenen Wochen im Netz die Runde machten.

Unklar ist bisher, ob diese Preiserhöhungen auch in Ländern wie den USA eintreffen werden. Hinweise dazu gibt es derzeit (fast) keine. Die S23-Serie blieb in den Vereinigten Staaten von einem Preisanstieg verschont.

Smartphone-Preise klettern von Jahr zu Jahr in die Höhe und dies betrifft nun den Mittelklasse-Bereich. Habt ihr bereits ein Auge auf die kommenden A54- und A34-Smartphones geworfen? Wenn ja, werdet ihr das Smartphone kaufen, auch wenn ihr mindestens 50 Euro mehr auf die Ladentheke legen müsst? Eure Meinung zu diesem Thema interessiert uns!