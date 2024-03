Galaxy Ring: Das neue Gadget von Samsung kann wohl mehr als nur Vitaldaten messen

Samsung smarter Ring steht euch wohl auch als Ernährungscoach beiseite.

Samsung möchte mit dem Galaxy Ring ein neues Wearable etablieren, das möglichst viele Menschen am Finger tragen werden. Das Messen der Vitaldaten wie die Herzfrequenz, den Blutsauersoff oder die Körpertemperaturen liegt auf der Hand beziehungsweise am Finger.

Ein neuer Bericht zeigt jedoch, was Samsung hinter den Kulissen plant: einen persönlichen und intelligenten Ernährungscoach.

Aber was bedeutet das konkret?

Galaxy Ring: Integration in Samsung Food und smarten Kühlschränken

Samsung stellt auch intelligente Kühlschränke und Backöfen her, soweit nichts Neues. Doch genau hier will Samsung mit dem Galaxy Ring potenziell ansetzen und eine Integration in Kombination mit Samsung Food schaffen.

Dabei handelt es sich um eine Ernährungs-App, mit der man Rezepte suchen, Einkaufslisten erstellen oder über den Planer einen Ernährungsplan für die ganze Woche erstellen kann.

Die Samsung Food-App könnt ihr schon jetzt testen.

Wie genau soll das Zusammenspiel funktionieren? Laut Sammobile sieht das folgendermaßen aus:

Der Galaxy Ring misst die Gesundheitsdaten einer Person, um den Kalorienverbrauch zu berechnen und die gesammelten Informationen an die Food-App weiterzuleiten.

Der intelligente Kühlschrank zu Hause prüft, welche Lebensmittel gerade vorrätig sind und gibt diese Information wiederum an die App weiter. Samsung Food erstellt daraus auf dem Smartphone ein auf die Person zugeschnittenes Gericht, so die Idee.

Nehmt ihr die Lebensmittel aus dem Kühlschrank und bereitet das Essen zu, stellt der intelligente Backofen die entsprechenden Parameter ein, um die Mahlzeit optimal zu garen – ganz ohne manuelles Eingreifen.

In Südkorea können wohl außerdem fehlende Lebensmittel über die Plattform »e-Food Hall« automatisch nachbestellt werden.

Neben der Messung von Vitaldaten will der Ring also auch ein intelligenter Ernährungscoach sein, sofern sich der Bericht bewahrheiten sollte.

Wir haben die smarte Küche von Samung bereits genauer unter die Lupe genommen, sind aber noch skeptisch.

Wann kommt der Galaxy Ring? Das neue Wearable könnte bereits im Sommer erscheinen und zusammen mit den neuesten Foldables und Smartwatches des Herstellers vorgestellt werden. Allerdings könnten zum Start noch einige Funktionen fehlen, die im Laufe des Jahres nachgereicht werden.

Werdet ihr euch den Galaxy Ring genauer anschauen oder lässt euch das Wearable völlig kalt? Eure Meinung könnt ihr gerne unten in den Kommentaren hinterlassen.