Die Galaxy Watch 6 Classic wird wohl Samsungs bisher größte Smartwatch

So könnte die Samsung Watch 6 Classic aussehen. (Bild: imgur.com)

Es ist nicht mehr weit bis zum Unpacked Event am 26. Juli. Die Watch 6 wird höchstwahrscheinlich ihr Debüt feiern.

Der bekannte Leaker SnoopyTech hat nun neue Hinweise veröffentlicht. Die Details deuten bei der Watch 6 Classic auf ein größeres Display hin, das nahe an der Apple Watch Ultra liegt.

Watch 6 mit neuem Prozessor und einem größeren Akku

Sowohl die Watch 6 als auch die Watch 6 Classic werden wie die smarten Armbanduhren der vergangenen Jahre in jeweils zwei Größen auf den Markt kommen.

Die Watch 6 erscheint demnach in den folgenden Größen:

44 Millimeter : 1,47-Zoll-AMOLED-Display (480 x 480) aus Saphirglas

: 1,47-Zoll-AMOLED-Display (480 x 480) aus Saphirglas 40 Millimeter: 1,31-Zoll-AMOLED-Display (432 x 432) aus Saphirglas

Wer an einer leichten, smarten Armbanduhr von Samsung interessiert ist, sollte dieses Modell im Auge behalten. Das Standard-Modell soll 28 Prozent leichter als die Watch 5 Pro und 40 Prozent leichter als die Watch 6 Classic sein.

Das genaue Gewicht der Uhr wird nicht genannt. Äußerlich ähnelt die Watch 6 stark ihren Vorgängern, wobei der Rahmen des Displays in diesem Jahr dünner ausfallen soll.

Das Standard-Modell der Galaxy Watch 6 ähnelt den Vorgängern. (Bild: imgur.com)

Die Träger müssen sich laut Gerüchten keine Sorgen machen, dass die Uhr kurzzeitig unter Wasser kommt. Die Smartwatch soll nach IP68 zertifiziert werden, was sie gegen zeitweiliges Untertauchen schützt und das Eindringen von Staub verhindert.

Was die IP-Schutzklassen im Detail bedeuten, erfahrt ihr unserem Guide:

Ausgestattet werden die Smartwatches anscheinend mit dem Exynos W930 sowie 2 GByte Arbeitsspeicher und 16 GByte internen Speicher.

Das Betriebssystem ist wie beim Vorgänger Wear OS, was möglicherweise neue Schlaffunktionen für die Samsung Uhr bereithält. Je nach Modell ist laut dem geteilten Spec-Sheet ein unterschiedlich großer Akku verbaut.

Bei der 40-Millimeter-Variante soll euch ein 300-mAh-Akku durch den Tag bringen. Beim 44-Millimeter-Modell sind es 425 mAh. Im Vergleich zur Watch 5 (284 mAh, 410 mAh) ist der Akku also minimal größer geworden.

Die Galaxy Watch 6 kommt außerdem in drei Farben:

Graphitgrau

Gold

Silber

Galaxy Watch 6 Classic kommt in 47 Millimeter

Das »Pro« im Namen wird 2023 durch Classic ersetzt und erhält nach bisherigen Gerüchten die beliebte physische Lünette zurück. Die Watch 5 Pro kam im letzten Jahr noch mit einer Displaygröße von 45 Millimeter auf den Markt.

Dieses Jahr erscheint das Classic-Modell wohl hingegen in zwei Größen-Optionen, wobei eine Ausführung bisherige Rekorde bei Samsung übertrumpfen wird:

47 Millimeter : 1,47-Zoll-AMOLED-Display (480 x 480) aus Saphirglas

: 1,47-Zoll-AMOLED-Display (480 x 480) aus Saphirglas 43 Millimeter: 1,31-Zoll-AMOLED-Display (432 x 432) aus Saphirglas

Die Watch 4 Classic kam 2021 wahlweise »nur« auf eine Displaygröße von 46 Millimeter.

Schenken wir den Leaks von SnoopyTech Glauben, wird der Akku des Classic-Modells gegenüber dem Pro-Modell aus 2022 stark schrumpfen.

Demnach erscheint die 47-Millimeter-Uhr mit einem 425-mAh-Akku. Der kleinere Classic-Ableger hingegen mit 300 mAh - also identisch zur Watch 6.

Zur Erinnerung: Die Watch 5 Pro aus 2022 ist mit einem 590-mAh-Akku ausgestattet und entpuppte sich für Smartwatch-Verhältnisse als Dauerläufer.

Wie effizient der Exynos W930-Chip ist und zur Akkulaufzeit beitragen wird, müssen erste Tests zeigen.

Die Classic-Variante wird außerdem mit einer Lünette aus Edelstahl hergestellt. Beim Kauf stehen wohl traditionsgemäß zwei Farben zur Auswahl:

Silber

Schwarz

Abgesehen davon gibt es keine nennenswerten Unterschiede gegenüber den Standard-Modellen, zumindest laut dem Spec-Sheet von SnoopyTech.

Neues Modell, mit neuer Zielgruppe?

Abgesehen von den beiden oben genannten Uhren gibt es Gerüchte (via 9to5Google) über ein »Business«-Modell.

Wie diese Uhr aussehen könnte und welche Zielgruppe Samsung genau ansprechen möchte, bleibt abzuwarten - wenn diese Smartwatch denn überhaupt am 26. Juni vorgestellt wird.

Am 26. Juni ist es so weit und Samsung stellt das Flip 5 und Fold 5 vor. Neben den beiden Falt-Smartphones erwarten uns mit hoher Wahrscheinlichkeit die neuen Uhren vom Südkoreanischen Hersteller. Welches Produkt interessiert euch am meisten? Werdet ihr bei der Watch 6 Classic zuschlagen, wenn sie mit der physischen Lünette erscheint? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!