Game Awards: Diese 4 Spiele-Ankündigungen haben uns technisch am meisten begeistert

Wir stellen euch vier grafisch eindrucksvolle Spiele vor, die bei den Game Awards gezeigt wurden.

Was wäre eine Preisverleihung für Spiele ohne spannende Neuankündigungen? Neben dem Gameplay kann dabei auch die Technik besonders ins Auge stechen - und genau um solche Reveals im Rahmen der jüngst verliehenen Game Awards geht es in diesem Artikel.

Wenn ihr wissen wollt, welche bereits erschienenen Titel bei der Preisverleihung gewonnen haben und wer dagegen leer ausgegangen ist, werdet ihr in unserem passenden Übersichtsartikel fündig:

Bevor wir zu den vier Grafik-Highlights unter den Neuankündigungen aus Sicht der GameStar-Tech-Redaktion kommen, vorab noch zwei wichtige Hinweise:

Da es sich nur um erste Trailer und oft um keine echten In-Game-Szenen handelt sind nur bedingt Rückschlüsse auf die technische Qualität der finalen Produkte möglich. Als optisch eindrucksvoll empfinden wir die vier Spiele-Trailer aber dennoch.

Eine weitere Gemeinsamkeit aller Spiele: Wann genau sie erscheinen, ist bisher nicht bekannt. Hoffen wir, dass wir uns möglichst bald von ihrer technischen und spielerischen Qualität überzeugen können.

1. Exodus

2:36 Exodus: Das neue SciFi-Rollenspiel von Bioware-Veteranen zeigt erstes Gameplay

Patrick Schneider: Science-Fiction, Weltraumreisen mit Lichtgeschwindigkeit und die Bedrohung durch Außerirdische? Das klingt nicht unbedingt nach meinem Lieblingsgenre, aber ich bin trotzdem von Exodus angetan.

Als »Traveler« durch die unendlichen Weiten des Weltraums zu streifen, wobei der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle spielt, klingt zumindest in meiner Vorstellung ziemlich genial.

Die ersten Spiel-Szenen sehen auch so aus, wie ich es mir vorstelle: atmosphärisch, teilweise »steril« und wiederum ziemlich düster.

Ab Minute 2:09 bekommen wir einen ersten Einblick in das Spiel und seine vermeintliche Render-Methode für Beleuchtung und Reflexionen: RayTracing könnte hier zum Einsatz kommen und dafür bin ich sowieso immer zu haben.

Außerdem fallen mir die coolen Partikeleffekte, die feinen Details und die hochauflösenden Texturen auf. Ich meine - schaut euch das Raumschiff bei Minute 2:19 an. Das sieht einfach toll aus!

Ansonsten wirkt das Spiel mit seinen Zwischensequenzen recht atmosphärisch und erinnert an den einen oder anderen Science-Fiction-Film.

Wenn die ehemaligen Entwickler von unter anderem Bioware und Naughty Dog in der Lage sind, das gezeigte Material auch in der finalen Version des Spiels umzusetzen und uns nicht nur In-Engine-Material präsentieren, dann ist das meiner Meinung nach ein vielversprechender Titel, der optisch groß auftrumpfen wird.

Exodus, ich bleibe dran. Over and Out.

Übrigens: Kollegin Stephanie durfte als einzige Spieleredakteurin Deutschlands mit den Entwicklern sprechen. Was genau hinter »Exodus« steckt, erfahrt ihr in ihrer Plus-Kolumne:

2. Jurassic Park: Survival

2:15 In Jurassic Park: Survival beweist ihr, dass ihr auf der Dinosaurier-Insel überleben könnt

Patrick Poti: Darauf haben Fans der Jurassic-Reihe lange gewartet: Ein Jurassic-Park-Spiel, das keine Themenpark-Simulation ist oder Trespasser heißt. »Jurassic Park Survival« ist nach dem ersten Jurassic-Park-Film angesiedelt, lässt spielerisch an »Alien: Isolation« denken.

Im jetzt veröffentlichten Trailer gibt es über zwei Minuten Dino-Action, aber eine Minute und fünfzig Sekunden daraus bestehen aus »Pre-Rendered Footage«, wie der Trailer zu Beginn verkündet.

Ein Trailer mit Nostalgie satt: Die vorgerenderten Bilder sind ein einziges Schaulaufen der Nostalgie. John-Williams-Filmmusik? Check! Besucherzentrum im Regenschauer? Check! Vor Dinosauriern in der Küche verschanzen? Check! T-Rex Schritte, die die Erde erbeben lassen? Check!

Die gesamte Ikonographie aus dem originalen Steven-Spielberg-Film aus dem Jahr 1993 wird durchdekliniert.

Schön, aber schon gesehen.

In einer Hommage an den ersten Jurassic-Park-Film dürfen Urwald-Schockmomente im Regen nicht fehlen.

Was sehen wir vom Gameplay im Trailer?

Nach 114 Sekunden endlich gibt es »Alpha In-Game Footage« zu sehen. Jede der jetzt gezeigten Szenen dauert nur wenige Augenblicke, lässt aber schon Rückschlüsse zum eigentlichen Spiel zu, in dem ihr eine Wissenschaftlerin namens Dr. Maya Joshi steuern werdet.

Szene 1: Ihr springt aus der Ego-Perspektive von einem Gummiboot aus auf einen Holzsteg. Um euch herum prasselt der Regen, auf den Holzbrettern werden realistisch wirkende Wasserpfützen von einer Straßenlaterne reflektiert. Das schlechte Wetter passt bestens zur Filmhandlung, denn auch dort wurde die Saurier-Insel von einem Unwetter heimgesucht. Die Wassereffekte sehen hübsch aus.

Szene 2: Zu sehen ist ein lang gezogener Korridor. Durch das Bodengitter dringt Licht. Entlang der Wände werden stimmungsvolle Schatten geworfen. Am Ende des Gangs ist der Schattenriss eines Dinosauriers zu sehen – vermutlich ein Dilophosaurus. Das Spiel mit Licht und Schatten überzeugt.

Szene 3: Zurück zum wassergepeitschten Holzsteg. Als Spieler liegt ihr rücklings auf dem Boden, als ein Raptor durch die Luft auf euch zuspringt - und auf den rutschigen Holzdielen bruchlandet. Denkbar, das feuchte Nass wird nicht nur ein grafisches Highlight, sondern auch spielerisch relevant sein.

Szene 4: Aus der Dunkelheit prescht der Tyrannosaurus auf euch zu. Ihr bewegt euch rückwärts, knallt der Echse im letzten Augenblick eine Gittertür vor die Schnauze. Durch die Wucht des Aufpralls fallt ihr auf den Rücken, Wasser spritzt um euch herum.

Der Trailer weckt Hoffnung, Jurassic Park: Survival könnte grafisch ansehnlich, aber vor allem ein Fest für Fans werden. Zugleich gewähren die wenigen Sekunden Ingame-Footage allerdings nur einen winzigen Blick in das Dino-Spiel. Wir sind gespannt, welche Infos der Entwickler Savage Entertainment die nächsten Monate auf uns loslassen wird.

3. OD / Overdose

1:41 Hideo Kojima enthüllt sein neues Horrorspiel OD mit fast lebensechten Charakteren

Jan Stahnke: Hideo Kojima hat ein neues Spiel in der Pipeline. Es heißt OD (Overdose) und der Trailer zeigt zugegebenermaßen nicht viel. Aber das, was zu sehen ist, fasziniert mich dafür um so mehr: die eindrucksvolle Mimik.

Ich werde es zwar mit an Sicherheit angrenzender Wahrscheinlichkeit nicht spielen, da meine Nerven nicht für Horrorspiele gemacht sind, aber die unglaubliche Qualität der Gesichtsanimationen ist auf jeden Fall bemerkenswert.

Wieso sieht das so gut aus? Kojima Productions haben für OD Metahuman verwendet. Dabei handelt es sich um eine Plattform von Epic Games, die es ermöglicht, hochdetaillierte und realistische digitale 3D-Charaktere mit Hilfe von Cloud-Daten zu erstellen.

Was beeindruckt mich an dem Trailer?

Wir sehen verschiedene Charaktere in Nahaufnahme, die einen bestimmten Satz in verschiedenen Stimmungen (oder Angstzuständen) aussprechen:

»The hungry purple dinosaur ate the kind, zingy fox, the jabbering crab, and the mad whale and started vending and quacking«

Bei dem Satz handelt es sich um ein phonetisches Pangramm. Kurz gesagt ist das ein Satz, in dem alle Laute einer Sprache vorkommen. Im Falle der englischen Sprache sind das rund 40 Stück. Der perfekte Beispielsatz also, um möglichst viele Facetten der Mimik in OD vorzustellen.

Die verschiedenen Stimmungen, in denen die Charaktere den Satz vorlesen, sorgen zusätzlich dafür, dass wir möglichst viel von den Einzelheiten in den Animationen mitbekommen.

Zu den Details gehören zitternde Lippen, zuckende Augenlider, erweiterte Nasenflügel und vieles mehr. Dadurch werden Unsicherheit, Angst und Bedrohlichkeit enorm gut dargestellt. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal so gute Gesichtsanimationen in einem Spiel oder Trailer gesehen zu haben.

Hier entsteht für mich der Eindruck, als wollte man mehr mit der Technik beeindrucken, als tatsächlich etwas über das Spiel zu verraten - was nichts Schlechtes ist.

Ob das ganze auch wirklich so im Spiel laden wird, bleibt wohl abzuwarten. Ich bin aber vorsichtig optimistisch, dass uns mit OD meisterhafte Animationen ins Haus stehen werden.

Mehr Trailer zu Epics Metahumen findet ihr im Artikel von Kollege Dennis:

4 neue Videos in Unreal Engine zeigen gerade die Spielegrafik einer neuen Generation

4. The First Berseker: Khazan

1:27 Dieses brachiale Action-Rollenspiel war eine der größten Überraschungen der Game Awards

Nils Raettig: In den ersten Sekunden des Trailers zum neuen Action-Rollenspiel The First Berserker: Khazan habe ich noch kurz gedacht, es mit einer klassischen, realistischen Spielwelt zu tun zu haben.

Dann wird aber schnell klar, dass die stimmungsvoll in Szene gesetzte und sehr düstere Fantasy-Welt für die Spielfiguren auf einen Comic-Look setzt - aber wie! Das Besondere daran ist die optisch überzeugende Kombination mit einer realistischer anmutenden Umgebungsgrafik.

Die Charaktere fügen sich nahtlos in die detailreiche Szenerie ein, die mit hochaufgelösten Texturen, schicker Beleuchtung und einer insgesamt sehr authentisch wirkenden Gestaltung punkten kann.

Gepaart mit den geschmeidigen Animationen selbst von größeren Gegnern und jeder Menge imposanter Partikeleffekte wirkt das Kampfgeschehen auf mich nicht nur spielerisch wuchtig, sondern auch optisch äußerst eindrucksvoll.

Einen speziellen technischen Wunsch habe ich zum Abschluss aber noch: Bitte sorgt für eine gute Steuerung mit Maus und Tastatur, soweit das in einem Spiel dieser Art machbar ist. Wirklich warm bin ich mit der Steuerung via GamePad einfach immer noch nicht geworden.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Könnt ihr unsere Begeisterung für die hier gezeigten Spiele nachvollziehen und welche (anderen) Neuankündigungen von den Game Awards haben euch technisch besonders überzeugt? Schreibt es gerne in die Kommentare!