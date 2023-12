Alle Gewinner der Game Awards 2023: Ein großer Sieger und eine große Enttäuschung

Baldur's Gate 3 war wie erwartet der größte Gewinner der Game Awards. Andere Spiele hatten weniger Glück.

Der wichtigste Gaming-Award des Jahres wurde verliehen! Die Game Awards fanden auch 2023 wieder statt und wurden hierzulande in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember in Los Angeles verliehen. Ganze 32 Kategorien kürten dabei einen Gewinner, darunter auch die besten Spiele in der jeweiligen Genre-Kategorie und natürlich das Spiel des Jahres.

Schon im Vorfeld wurde dabei viel diskutiert, denn ursprünglich mit Spannung erwartete Blockbuster wie Starfield oder Diablo 4 wurden überraschend wenig nominiert. Dafür konnten sich Baldur's Gate 3, Spider-Man 2 und Alan Wake 2 gleich über ganze 8 Nominierungen freuen.

Da wundert es nicht, dass zumindest Badlur's Gate 3 und Alan Wake auch zu den größten Gewinnern des Abends gehören. Die meisten Auszeichnungen gingen allerdings an Baldur's Gate 3, das gleich sechs Kategorien für sich entscheiden konnte. Darunter Spiel des Jahres und bestes Rollenspiel.

Für Spider-Man 2 hat sich trotz der rosigen Aussichten der Abend allerdings nicht gelohnt. Das eigentlich hochgelobte Open-World-Abenteuer musste am Ende des Abends mit leeren Händen nach Hause gehen.

Alle Gewinner der Game Awards

Hier könnt ihr sämtliche Kategorien und die Nominierten überblicken. Der jeweilige Sieger wurde fett markiert.

Spiel des Jahres

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Game Direction

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Beste Adaptation

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Beste Narration

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy 16

Marvel’s Spider-Man 2

Beste Art Direction

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Bester Soundtrack und Musik

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Bestes Audio-Design

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Beste Performance

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, STAR WARS Jedi: Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal, Marvel’s Spider-Man 2

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

Diablo IV

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Games for Impact

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Bestes Ongoing-Spiel

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Bester Community-Support

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy 16

No Man’s Sky

Bestes Indiespiel

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Bestes Indie-Debut

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Bestes Mobile-Spiel

Final Fantasy 7: Ever Crisis

Honkai: Star Rail

Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil

Bestes VR/AR-Spiel

Gran Turismo 7 (Polyphony Digital/SIE)

Humanity (tha LTD/Enhance Games)

Horizon Call of the Mountain (Guerrilla Games/Firesprite/SIE)

Resident Evil Village VR Mode

Synapse (nDreams)

Bestes Action-Spiel

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Bestes Action-Adventure

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Bestes Rollenspiel

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 16

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Bestes Fighting Game

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Bestes Familienspiel

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Bestes Sim/Strategiespiel

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines II

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Bestes Sport/Rennspiel

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Bestes Multiplayer-Spiel

Baldur’s Gate 3

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Meist erwartetes Spiel

Final Fantasy 7 Rebirth

Hades II

Like A Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Players' Voice

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Libery

Genshin Impact

Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Content Creator des Jahres

IronMouse

PeopleMakeGames

Quackity

Spreen

SypherPK

Bestes E-Sports-Spiel

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Bester E-Sport-Athlet

Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends)

(League of Legends) Mathieu “ZywOo” Herbaut (CS:GO)

Max “Demon1” Mazanov (Valorant)

Paco “HyDra” Rusiewiez (Call of Duty)

Park “Ruler” Jae-hyuk (League of Legends)

Phillip ”ImperialHal” Dosen (Apex Legends)

Bestes E-Sports-Team

Evil Geniuses (Valorant)

Fnatic (Valorant)

Gaimin Gladiators (Dota 2)

JD Gaming (League of Legends)

(League of Legends) Team Vitality (Counter-Strike)

Bester E-Sports-Coach

Christine “potter” Chi (Evil Geniuses - Valorant)

(Evil Geniuses - Valorant) Danny “zonic” Sorensen (Team Falcons - Counter-Strike)

Jordan “Gunba” Graham (Florida Mayhem - Overwatch)

Remy “XTQZZZ” Quoniam (Team Vitality - Counter-Strike)

Yoon “Homme” Sung-young (JD Gaming - League of Legends)

Bestes E-Sports-Event

2023 League of Legends World Championship

Blast.tv Paris Major 2023

EVO 2023

The International Dota 2 Championships 2023

VALORANT Champions 2023

Neben der Verleihung der Awards wurden bei der Veranstaltung auch wieder einmal neue Trailer im Sekundentakt rausgefeuert. Darunter ein paar wirklich spannende Neuankündigungen. Ein paar davon könnt ihr euch direkt hier ansehen:

Jetzt könnt ihr eure Meinung zu der gesamten Show verraten! Seid ihr extra wach geblieben, um bei der Verleihung dabei zu sein oder war es euch das nicht wert? Was denkt ihr über die Gewinner und Verlierer des Abends? Verdient oder unverdient? Und welcher Trailer hat euch am meisten beeindruckt? Schreibt es uns in die Kommentare!