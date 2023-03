4 neue Videos in Unreal Engine zeigen gerade die Spielegrafik einer neuen Generation

Aktuell findet mit der Game Developers Conference (GDC) 2023 wieder eines der wichtigsten Events für Spieleentwickler statt. Der Branchenriese Epic konnte dort mit seiner Präsentation State of Unreal besonders hohe Wellen schlagen.

Denn nicht nur Entwicklerinnen und Entwickler dürften bei dem Vortrag, der die Leistungskraft der Unreal Engine eindrucksvoll demonstrierte, große Augen gemacht haben.

Wir zeigen euch vier besonders coole Highlights aus der Präsentation inklusive Video.

Die vier Highlights der Unreal-Engine-Präsentation

Hellblade 2

1:07 Hellblade 2 macht im Trailer einen großen Schritt Richtung Fotorealismus

Fangen wir direkt mit dem größten Kracher an: Anhand einer Techdemo zum kommenden Action-Adventure Hellblade 2 hat Epic gemeinsam mit Entwicklerstudio Ninja Theory demonstriert, wie unglaublich gut die Gesichtsanimationen in Spielen in nicht allzu ferner Zukunft aussehen können.

Auch wenn der oft beschriebene Fotorealismus noch nicht ganz erreicht ist, wird hier dennoch ein großer Schritt getan. Zusätzlich zur Unreal Engine 5 kommt hier außerdem der Metahuman Creator von Epic zum Einsatz. Was das Tool kann, erklären wir euch in folgendem Artikel:

Realismus in Spielen Epic erschafft Charaktere, die wie echt aussehen von Mathias Dietrich

Lords of the Fallen

3:50 Lords of the Fallen: Der Elden Ring-Konkurrent demonstriert die Stärken der Unreal Engine

Der Elden-Ring-Konkurrent Lords of the Fallen soll noch 2023 erscheinen und zeigt im neuen Trailer in vier Minuten mehrere beeindruckende Features der Unreal Engine 5:

Die Charaktererstellung, für die 3D Scans von echten Menschen und die Charakteranpassungstechnologie der UE 5 kombiniert werden.

Die Chaos Physics Engine der Unreal Engine sorgt für mehr Realismus bei Bewegungen von Kleidung, Haaren, Ketten und mehr.

Die Lumen-Engine leuchtet die Spielwelt eindrucksvoll aus und soll nur wenig an der Performance nagen.

Der Übergang zwischen der Welt der Lebenden und der Toten funktioniert flüssig und ohne Ladezeiten.

Infinitesimals

2:19 Infinitesimals erklärt, wie die Unreal Engine 5 Open Worlds verbessern kann

Infinitesimals ist ein Action-Adventure, bei dem ihr euch - ähnlich wie in Grounded - in Miniaturgröße durch einen Garten voller Krabbelwesen kämpft. Die Entwickler zeigen im Video, wie sie die Features der Unreal Engine für die Skalierung der Open World und den fließend Übergang zwischen Tag und Nacht nutzen.

Unreal Engine 5.2 Techdemo

6:22 Neue Techdemo zur Unreal Engine 5.2 zeigt beeindruckende neue Features

Zum Abschluss gibt's noch ein Video, das viele der bereits angesprochenen Features der neuen Unreal Engine 5.2 anhand einer Offroad-Fahrt mit einem Pickup Truck demonstriert. Unter anderem gibt's hochrealistische Vegetation, coole Wasser- und Oberflächeneffekte und eine bemerkenswerte Fahrphysik zu bestaunen. Hierbei handelt es sich allerdings, im Gegensatz zu den drei vorherigen Videos, um kein echtes Spiel.