Viele Fans von Game of Thrones fanden Staffel 8 und das Finale des Liedes von Eis und Feuer - gelinde formuliert - gar nicht mal so gut. Nicht zu wenige Zuschauer der TV-Serie und Leser der Romane störten sich an kaum nachvollziehbaren Charakter-Entwicklungen und -Entscheidungen. Seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt!

Wieso Drogon den Eisernen Thron vernichtete

Unter anderem, warum Danys Drache Drogon in der allerletzten Game-of-Thrones-Folge »Der Eiserne Thron« seine Wut am … Eisernen Thron auslässt und den von Aegon dem Eroberer geschmiedeten Königssitz in einen Klumpen geschmolzenen Metalls verwandelte.

War Drogon intelligent genug, um den Eisernen Thron als Grund für Daenerys Targaryens Korruption auszumachen und wollte ihn deswegen vom Antlitz der Erde tilgen? Oder war Drogon so doof, dass er den Eisernen Thron als Mörder seiner Mutter identifizierte, weil dieser spitz und scharf genug ausfallen würde, um sie zu erstechen?

Wie sich herausstellt: weder noch. Seit kurzem ist das offizielle Drehbuch, das für die letzte Game-of-Thrones-Episode überhaupt verwendet wurde, online und verrät, was es mit der Zerstörung des Eisernen Throns durch Drogon auf sich hatte. Demnach wollte der Drache gar nicht gezielt dem Königssitz schaden, der befand sich bei Drogons Wutausbruch lediglich im Weg des Feuerballs.

Konkret heißt es im Skript zu Folge 6 von Staffel 8:

"Er speit an die hintere Wand Feuer und vernichtet, was von den großen, roten Steinblöcken übriggeblieben ist. Wir blicken über die Schulter von Jon [Schnee], während das Feuer in Richtung des [Eisernen Throns] fegt - er ist nicht das Ziel von Drogons Zorn. Er ist nur ein Stummer Beobachter, der von dem Feuersturm verschlungen wurde."

Gemäß dieser Erklärung hat Drogon den Eisernen Thron weder absichtlich noch bewusst vernichtet. Im Endeffekt handelte es sich dabei um einen Unfall. Unabhängig davon wollten die Showrunner David Benioff und D.B. Weiss mit dieser Szene das Ende des »Game of Thrones« und damit das Ende der TV-Serie symbolisieren.

Inwiefern das Skript zur letzten Folge der achten Staffel eine zufriedenstellende Erklärung liefert, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt.

