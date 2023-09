Häßlich, aber teuer: Diese Gamer-Jacke schmerzt in den Augen – und macht euch arm

Schmerzt das in den Augen, oder ist diese Jacke das nächste große Mode-Ding? (Bild-Quellen: larygin Andrii, kues1 über Adobe Stock; Tobias Tullius über Unsplash)

Frage: Ist das noch Mode, oder schon Kunst – oder doch das ultimative Mode-Accessoire für Gamer?

Bildet eure Antwort zu dieser Frage am besten selbst.

Denn: Das Label »Liminal Work Space« widmet sich der konzeptuellen Streetware, erstellt und bietet Mode an, die zum zweimaligen Hinsehen einlädt. So verhält sich das auch bei der »Keyboard Jacket«, einem neuen Kleidungsstück aus dem Produkt-Portfolio.

Der Clou an der Jacke: Sie sieht aus wie ein Eingabegerät, dass ihr alle kennen dürftet.

Was macht diese Jacke besonders?

Die »Keyboard Jacket« ist schwarz und grau – und lädt dazu ein, mit den Fingerspitzen darauf herumzudrücken. Es lässt sich nicht länger verheimlichen: Diese Jacke sieht aus wie eine Tastatur.

Auf dem Stück Mode sind 54 gepolsterte Taschen angebracht. Ob es sich bei diesen »Taschen« nicht doch um »Tasten« handelt, ist indess Ansichtssache. Denn entlang der gesamten Jacken sind die Tasten-förmigen, hervorstehenden Taschen verteilt, beschriftet mit Tastatur-typischen Knöpfchen. Die Jacke über den Körper gezogen, seid ihr also umringt von den »Buchstaben aus dem Alphabet«, den Funktionstasten wie F1, F2, F3, usw. und oder anderen Eingabebefehlen wie »Return«, »Page Down«, »Page Up« oder »CTRL«.

Mit diesen Tasten führt ihr keine Befehle auf eurem Computer aus. Stattdessen könnt ihr die Tastaturtaschen über einen Reißverschluss öffnen – und dort euren Geldbeutel oder Handy verstauen.

Seht selbst:

Zitat eines Gamers, der unerkannt bleiben möchte: »Wo finde ich denn WASD auf meiner Jacke?«

Darüber hinaus ist die Jacke wasserabweisend und aus Nylon gefertigt. Aber rechtfertigen diese Funktionen einen dreistelligen Verkaufspreis?

Die Tastatur-Jacke für viel und wenig Geld

Angenommen, ein irregeleiteter Kunde entschlösse sich, die »Keyboard Jacket« zu kaufen und zu tragen: Wie viel Geld müsste diese Person mit Geschmacksverirrung auf die Ladentheke legen? Die Antwort: Fast 600 Euro kostet die Winterjacke mit der aufsehenerregenden Optik.

Wer den hohen Verkaufspreis scheut, für den hat »Liminal Work Space« eine Budget-Ausführung auf Lager: Eine Tastatur-Jacke aus weißem Kunstleder, die genauso gewöhnungsbedürftig aussieht wie die schwarz-graue Nylon-Jacke, davor aber im Angebot umgerechnet nur knapp 140 Euro kostet.

Tastatürlich schön, oder Fashion für die Tonne? Entscheidet selbst, ihr Fashionistas!

Was denkt die Community über die Jacke?

Auf TikTok kommentieren User Kurzvideos, in denen die Jacke präsentiert wird, auf unterschiedlichste Art.

Manche nehmen die Modeerscheinung humorvoll auf. So wie John Snow792, der schreibt:

»Könnte man daraus auch eine voll funktionsfähige Bluetooth-Tastatur machen?«

Andere sind vom hohen, dreistelligen Kaufpreis der Jacke schockiert und schreiben, so wie Wolf Craft:

»Das macht dann bitte eine Jahresmiete.«

Übrigens: Forscher haben eine App entwickelt, mit der Googles Datenbrille Personen anhand ihrer Kleidung erkennt. Nicht, dass das Träger der Tastatur-Jacke nötig hätten.

Was denkt ihr über diese weltweit vermutlich einzigartige Jacke? Ist die Tastatur-Jacke ein echter Hingucker, oder gehört sowas direkt auf den Wertstoffhof? Und: Trägt ihr Kleidungsstücke mit Tech-Bezug, findet ihr sowas in eurem H&M oder C&A nicht? Schreibt uns dazu gerne in die Kommentar.