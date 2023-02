Zocken am Fernseher wurde von TV-Herstellern - LG ausgenommen - stiefmütterlich behandelt. Philips ändert das mit seinem Lineup 2023. Vor allem der OLED808 ist für Konsoleros attraktiv.

An Bord sind die Bilderwiederholraten-Modi FreeSync von AMD und Nvidias G-Sync, ein Modus, der automatisch Latenzzeiten anpasst sowie Dolby Vision in 4K bei 120 Hz - erstmals außerhalb von LG-Geräten. Dass die TVs der Südkoreaner für Gamer interessant sind, haben sie auf der CES gezeigt:

4 1 Mehr zum Thema Die 2023 OLED TVs von LG könnten für Gamer überaus spannend sein

Besonders interessant: Philips bringt den OLED808 auch in einer 42-Zoll-Variante. Hat man hier an die PC-Gamer gedacht oder bloß an den Deutschen mit seiner TV-Nische im Wohnzimmerschrank?

Und für Cineasten?

Sony und Samsung bieten nicht dieselben Gaming Features, aber auch im Heimkino überstrahlt Philips die Konkurrenz aus Asien - nicht nur wegen Ambilight.

Das Flaggschiff OLED+908 soll laut der Niederländer bis zu 2.100 Nits Spitzenhelligkeit erreichen, natürlich nur punktuell und temporär. Das jedoch lässt Heimkino-Nerds mit der Zunge schnalzen: Micro Lens Array soll die Pixel des Displays direkter ansteuern. Wie gut es am Ende funktioniert, muss ein Test zeigen.

Philips: Der Konkurrenz zwei Nasenlängen voraus

Das Panel selbst ist übrigens dasselbe wie bei LGs und Panasonics Spitzenreitern, rollen alle OLED-Displays doch in Südkorea vom Band. Dank des P5-Prozessors (hier in der 7. Generation) und Ambilight hat Philips allerdings einen klaren Vorteil.

Der P5 weiß, das Display optimal zu nutzen und hat Philips in der Vergangenheit viel Lob beschert. Ambilight ist mehr als nur eine Spielerei: Es sorgt nicht für Atmosphäre, sondern schont beim längeren Draufschauen auch die Augen.

Ihr sucht den besten TV zum Zocken? In unserer UHD-TV-Kaufberatung haben wir die besten Geräte für Gamer ausgelotet. Oder bist du doch Heimkino-Enthusiast? Dann schau in die TV-Kaufberatung mit unseren Empfehlungen für Filmfans.

Zocken oder Kino? Muss man sich 2023 überhaupt noch für eines von beidem entscheiden? Philips beweist, dass die Bedürfnisse beider Zielgruppen unter einen Hut passen können. Worauf legst du Wert beim Fernseher-Kauf? Lohnt sich der Philips OLED808 vielleicht sogar für Gamer am PC? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen.