Star Citizen hat mit einem superexklusiven 5.000-Dollar-Raumschiff die magische Grenze von einer Milliarde Einnahmen geknackt

Das 5.000-Dollar-Schiff Anvil Odin existiert aktuell nur auf Bildern.

Es ist ein Meilenstein, der in der gesamten Videospielgeschichte seinesgleichen sucht: Star Citizen hat offiziell die unfassbare Marke von einer Milliarde US-Dollar an Einnahmen nur durch die Fans geknackt.

Und wie könnte es bei diesem Projekt anders sein – der finale Sprint über die Ziellinie wurde ausgerechnet von einem digitalen Raumschiff angefeuert, das stolze 5.000 Dollar kostet und aktuell noch nicht einmal startklar ist.

1:29 Star Citizen lässt den Job als Bergarbeiter so cool wirken, wir haben uns in Alpha 4.7 direkt für die Mine gemeldet

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Ein Aufsatz für die Erlaubnis, 5.000 Dollar auszugeben

Das Schiff, das die Community im kollektiven Kaufrausch über die Milliardenmarke getragen hat, hört auf den Namen Anvil Odin.