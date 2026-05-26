Star Citizen hat mit einem superexklusiven 5.000-Dollar-Raumschiff die magische Grenze von einer Milliarde Einnahmen geknackt

In Star Citizen dürft ihr erst 5.000 Dollar für ein Schiff zahlen, wenn euer Aufsatz überzeugt. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu Squadron 42.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
26.05.2026 | 14:28 Uhr

Das 5.000-Dollar-Schiff Anvil Odin existiert aktuell nur auf Bildern. Das 5.000-Dollar-Schiff Anvil Odin existiert aktuell nur auf Bildern.

Es ist ein Meilenstein, der in der gesamten Videospielgeschichte seinesgleichen sucht: Star Citizen hat offiziell die unfassbare Marke von einer Milliarde US-Dollar an Einnahmen nur durch die Fans geknackt.

Und wie könnte es bei diesem Projekt anders sein – der finale Sprint über die Ziellinie wurde ausgerechnet von einem digitalen Raumschiff angefeuert, das stolze 5.000 Dollar kostet und aktuell noch nicht einmal startklar ist.

Video starten 1:29 Star Citizen lässt den Job als Bergarbeiter so cool wirken, wir haben uns in Alpha 4.7 direkt für die Mine gemeldet

Ein Aufsatz für die Erlaubnis, 5.000 Dollar auszugeben

Das Schiff, das die Community im kollektiven Kaufrausch über die Milliardenmarke getragen hat, hört auf den Namen Anvil Odin.

GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Kommentare(10)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.

Mit Plus einloggen
Jetzt Plus beitreten
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Star Citizen

Star Citizen

Genre: Action

Release: 2026 (PC)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Star Citizen hat mit einem superexklusiven 5.000-Dollar-Raumschiff die magische Grenze von einer Milliarde Einnahmen geknackt

vor 2 Wochen

»Keine Garantie« - Der Chefentwickler von Star Citizen hat mit GTA 6 jetzt schon eine Ausrede, falls Squadron 42 dieses Jahr doch nicht erscheint

26.03.2026

Star Citizen lässt den Job als Bergarbeiter so cool wirken, wir haben uns in Alpha 4.7 direkt für die Mine gemeldet

25.03.2026

Star Citizen kehrt zum Anfang zurück, verpasst dem Starter-Raumschiff ein schniekes Upgrade

05.03.2026

Nach 14 Jahren Arbeit an Star Citizen ist für Chef Chris Roberts endlich die Ziellinie in Sicht
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
»Niemand sollte so viele Kashyyyk-Truppen besitzen« - Lego-Fan baut Schlacht aus Star Wars Episode 3 nach und die Community ist sprachlos

vor 11 Minuten

»Niemand sollte so viele Kashyyyk-Truppen besitzen« - Lego-Fan baut Schlacht aus Star Wars Episode 3 nach und die Community ist sprachlos
Alle wichtigen Cheats in Paralives und wie ihr euch damit die Life-Sim erleichtert

vor 36 Minuten

Alle wichtigen Cheats in Paralives und wie ihr euch damit die Life-Sim erleichtert
»War bei Ikea. Macht das jemand wirklich so?«: Das hab ich in meinem gesamten Berufsleben nicht gesehen, aber es ergibt Sinn   22     4

vor 49 Minuten

»War bei Ikea. Macht das jemand wirklich so?«: Das hab ich in meinem gesamten Berufsleben nicht gesehen, aber es ergibt Sinn
Langsam bin ich von WhatsApp frustriert: Die neueste Einstellung wäre so wichtig, bleibt aber ein schlechter Kompromiss

vor 4 Stunden

Langsam bin ich von WhatsApp frustriert: Die neueste Einstellung wäre so wichtig, bleibt aber ein schlechter Kompromiss
mehr anzeigen