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»Niemand sollte so viele Kashyyyk-Truppen besitzen« - Lego-Fan baut Schlacht aus Star Wars Episode 3 nach und die Community ist sprachlos

Ein Lego-Fan hat die Schlacht um Kashyyyk nachgebaut und die Community ist begeistert.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
26.05.2026 | 16:12 Uhr

Bildquelle: 20th Century Fox (links); Lucasfilm Ltd. (Hintergrund). Bildquelle: 20th Century Fox (links); Lucasfilm Ltd. (Hintergrund).

Inzwischen ist der YouTuber Solid Brix Studios ein etablierter Name in der US-amerikanischen Klemmbaustein-Szene und stellt auf seinem Kanal neue Lego-Sets sowie seine eigenen MOCs vor. Sein erstes Mega-Projekt veröffentlichte er schon vor über zehn Jahren, ein über 125.000 Teile großer MOC zur Schlacht auf Kashyyyk aus Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith.

Und auch wenn das Modell schon viele Jahre auf dem Buckel hat, zählt es noch heute zu einem der beeindruckendsten Bauten der Klemmbaustein-Geschichte.

Wahrlich eine Armee

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Das Modell umfasst über 125.000 Teile sowie hunderte Minifiguren und Droiden. Nachdem Solid Brix Studios sein Projekt sorgsam geplant hat, benötigte er 56 Wochen für den Bau. Die wichtigsten Bauabschnitte hat er in einer Playlist mit 58 unterschiedlichen Videos festgehalten.

Neben dem Strand und den Baumhäusern hat der YouTuber auch die gigantische republikanische Basis gebaut, in der ihr zig weitere Soldaten und Fahrzeuge findet – und natürlich ist sie auch beleuchtet. Wie viel das alles gekostet hat, ist nicht bekannt. Durch die erfolgreiche Videoreihe dürfte er aber einen großen Teil wieder eingespielt haben.

Das Projekt wurde am 11. April 2026 fertiggestellt und inzwischen hat der YouTuber noch weitere MOCs gebaut. Darunter die zweite Schlacht auf Geonosis aus über 250.000 Teilen.

Video starten 1:02 Star Wars Episode III: Die Rache der Sith - Original-Trailer zur Download-Fassung

Die Community ist begeistert

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video zollen andere Lego-Fans ihren Respekt.

  • parminderjaura5642: Ich glaube, das ist das erste Video, das mich buchstäblich sprachlos gemacht hat. Der beste MOC, den ich je gesehen habe.
  • naholos677: 100 Prozent Epicness!
  • o_Xbert_o: Heilige Mutter der Steine. Das muss einer der besten Lego-MOCs sein, der je gebaut wurde.

Einige Kommentare drücken die Begeisterung humorvoll aus, so etwa der Nutzer IHThomas: Niemand sollte so viele Kashyyyk-Truppen besitzen. Der Nutzer DarionAkridge antwortet darauf: Bro, als Kind wäre ich so neidisch auf den Typen gewesen und jetzt bin ich sogar noch neidischer.

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Nicht nur Lego-Fans bauen privat eigene Kreationen aus Klemmbausteinen, auch offizielle Lego-Designer verfolgen die eckigen Plastiksteine in der Freizeit. Einer von ihnen hat zum Star-Wars-Tag am 4. Mai 2026 einen eigenen General Grievous gebaut. Das Verrückte dabei: Er hat ausschließlich Bausteine aus der aktuellen Version von Legos Eiffelturm verwendet.

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