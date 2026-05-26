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Dorfromantik bekommt einen Mittelalter-DLC und ja, natürlich gibt es auch Burgen, ihr werten Ritter-Fanatiker

Mit dem ersten Addon wird der beliebte Indie-Titel komplett zum Mittelalterspiel. Wer lieber gemütlich Burgen und Boote statt moderne Städtchen zusammenbasteln will, darf sich freuen.

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Stephanie Schlottag
26.05.2026 | 14:09 Uhr

12,99 €

Dorfromantik dreht die Uhr zurück - um ein paar hundert Jahre. Dorfromantik dreht die Uhr zurück - um ein paar hundert Jahre.

Dorfromantik bekommt sein erstes Addon, und das verwandelt das gesamte Spiel in Mittelalter-Aufbau! Darauf dürften viele Fans des deutschen Indie-Hits seit der Ankündigung gespannt gewartet haben. Jetzt gibt es sogar noch mehr gute Nachrichten dazu: Der Release liegt in greifbarer Nähe.

Wir haben alle Infos zur Erweiterung, die den Titel »Medieval Biome Pack« trägt. Hier seht ihr einen kurzen Trailer, der die neue Optik zeigt:

Video starten 0:51 Dorfromantik wird mittelalterlich: Im ersten Addon bekommen eure Gebäude einen neuen alten Anstrich

Was steckt im Addon und wann kommt es?

Wann ist Release? Das Mittelalter-Paket erscheint am 2. Juni 2026.

Welche Inhalte stecken drin? Es handelt sich hier um eine kosmetische Überarbeitung, die ausdrücklich nichts an den grundlegenden Spielmechaniken ändert und keine komplett neuen Felder einführt.

Eure Gebäude und die Umgebungen erhalten einen mittelalterlichen Anstrich, damit ihr Dörfchen, Türme und Burgen wie von vor 600 Jahren errichten könnt. Die Waldruine ist jetzt zum Beispiel eben keine Ruine mehr, sondern eine Festung in ihrer schönsten Blütezeit.

Burgen, Fachwerk und Kutsche verleihen dem Spiel eine neue Optik. Burgen, Fachwerk und Kutsche verleihen dem Spiel eine neue Optik.

Aus dem Zug wird eine Kutsche mit vorgespannten Spielzeugpferden, die dann über die Straßen rollt. Drei verschiedene Jahreszeiten-Biome kommen mit dem Addon raus, Sommer, Herbst und Winter. Die ändern natürlich vor allem das Wetter und wie eure Umwelt aussieht. Auch wer kein Geld ausgibt, bekommt eine Neuerung, die zeitgleich mit dem Addon erscheinen soll, nämlich den Nachtmodus.

Es wird zukünftig auch dunkel in euren Siedlungen. Es wird zukünftig auch dunkel in euren Siedlungen.

Zur musikalisch passenden Untermalung enthält das Addon außerdem zwei neue Soundtracks mit mittelalterlichem Anklang. Einen Preis haben die Entwickler noch nicht veröffentlicht, das Grundspiel kostet bei Steam 13 Euro.

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Mittelalterliche Dorfromantik – freut ihr euch drauf? Vielleicht als gemütliches Kontrastprogramm zur hochkomplexen Globalstrategie, oder als entspanntes Handheld-Aufbauspiel für zwischendurch (Dorfromantik läuft auch einwandfrei auf dem Steam Deck)? Oder erhofft ihr euch vielleicht noch andere Updates, zum Beispiel mit Sci-Fi-Anstrich?

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