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»Das Warten hat sich gelohnt«: Paralives startet nach sieben Jahren in den Early Access und die Community kann nicht genug kriegen

Die Lebenssimulation startet in den Early Access und die ersten Rezensionen auf Steam sehen vielversprechend aus.

Profilbild von Marie-Lena Höftmann

Marie-Lena Höftmann
26.05.2026 | 14:18 Uhr

Paralives ist zwar noch lange nicht fertig, die Fans lieben es aber trotzdem. Paralives ist zwar noch lange nicht fertig, die Fans lieben es aber trotzdem.

Am 25. Mai 2026 ist Paralives in den Early Access gestartet und darauf mussten Fans auch eine ganze Weile warten. Nach sieben Jahren in der Entwicklung dürfen Life-Sim-Liebhaber jetzt selbst Hand an den nächsten Sims-Konkurrenten anlegen.

Wir werfen für euch mal einen Blick auf die ersten Reaktionen aus der Community. So viel vorweg: Es sieht gut aus für Paralives.

Tolle Zahlen und noch tollere Reviews

Wir fangen wie immer bei den nackten Zahlen an. Zum Zeitpunkt dieses Artikels hat Paralives mehr als 3.800 Reviews auf Steam gesammelt und erhält für 88 Prozent positive Wertungen das Gütesiegel »Sehr positiv«

Video starten 8:42 Neues Gameplay aus Paralives zeigt, warum Die Sims sich 2026 warm anziehen sollte

Auch die Spielerzahlen müssen sich nicht verstecken. Laut SteamDB erreichte Paralives am Releasetag einen Peak von 78.603 gleichzeitig Spielenden. Ob sich diese Zahlen in den kommenden Tagen halten können, bleibt abzuwarten. Ein Start wie dieser ist da aber sicher hilfreich und ein Blick in die Reviews macht ebenfalls Hoffnung.

Das wird gelobt:

  • Der Artstyle und das generelle »Feeling«: Paralives zeigt Herz und die bereits implementierten Features wirken auf viele durchdacht und sorgfältig eingebaut.
  • Open World: Was vielen bei Die Sims 4 gefehlt hat, kann hier überzeugen. Die offene Welt läuft größtenteils reibungslos und ist toll gestaltet.
  • Baumodus: Einer der wichtigsten Life-Sim-Pfeiler funktioniert intuitiv und das freie Platzieren bietet viele Möglichkeiten für kreative Köpfe.
  • Die Rollenspiel-Mechanik im Alltag: Paras treffen über den Tag hinweg Entscheidungen und verfolgen täglich neue Ziele.

Steam-User simka3002 schreibt »War bislang nur im Baumodus - selbst wann das Gameplay nichts wäre, allein für den Baumodus hat sich der Kauf gelohnt!«

Steam-User anniemaeherring schreibt: »Nach zwei Kindern, fünf Umzügen und sieben Jahren Wartezeit hat sich Paralives absolut gelohnt. Man merkt diesem Spiel an, dass es von Leuten entwickelt wurde, die Lebenssimulationen wirklich lieben. Die Detailverliebtheit, die Persönlichkeit, die Freiheit und der Charme sind einfach unglaublich. Vom Bauen gemütlicher Häuser bis hin zu den kleinen, aber so real wirkenden Alltagsmomenten – man merkt, dass die Entwickler ihr ganzes Herzblut in dieses Spiel gesteckt haben!«

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Hier gibt's Kritik:

  • Balancing: Das Lernen von Fähigkeiten geht manchen zu schnell oder ist zu willkürlich.
  • Bugs: Es treten häufig kleinere Bugs auf, wie Anzeige-Fehler. Einige wenige berichten von größeren Fehlern, die den Charaktereditor, den Baumodus oder Job-Fenster betrafen.
  • Zu wenig Content: Manchen Spielerinnen und Spielern sind die Möglichkeiten im Spiel zu begrenzt. Gerade bei dem Live-Modus sei das Gameplay noch zu reduziert.

Steam-User Apokryph schreibt: »Balancing von einigen Dingen sollte verbessert werden wie z.B. die Fähigkeit, dass man random Fähigkeiten während des Schlafens lernt - Coole Idee, aber gefühlt wird man über Nacht zum Experten in allem«.

Steam-User lunogi schreibt: »Die Probleme beginnen, sobald man in die Stadt kommt. [...] Der eigene Charakter und die Menschen um ihn herum wirken sehr ziellos und tun ohne das Eingreifen des Spielers kaum etwas. Das Gameplay ist ziemlich leblos. «

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Den meisten Spielerinnen und Spielern ist bewusst, was es für eine Lebensimulation wie Paralives bedeutet, sich im Early Access zu befinden. Kleinere Bugs, fehlende Quality of Life-Features, und ausbaufähige Mechaniken fallen hier nicht so stark ins Gewicht.

Im Großen und Ganzen sieht die Community eine Menge Potenzial, auch wenn Paralives noch einen weiten Weg vor sich hat. Auch wir haben die Life-Sim schon ausgiebig unter die Lupe genommen. Weiter oben findet ihr den Test von Elena.

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