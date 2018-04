Gaming-Notebooks reduziert - Mächtig viel Spielpower für unterwegs

Ihr zockt lieber auf einem Gaming-Notebook statt Desktop-PC? Unsere kompakten und mobilen Spiele-PCs machen uneingeschränktes Spielvergnügen auch unterwegs möglich. Dank NVIDIAS neuen GeForce GPUs für Notebooks liefern sie praktisch die gleiche Leistung wie ihre Desktop-Variante. Solltet ihr dennoch unsicher sein, ob ein Gaming-Notebook für euch das richtige ist, erleichtern euch die jetzt reduzierten Preise vielleicht die Entscheidung.

High-End Gaming-Notebooks: Mobiles Gaming in bester Qualität

Mit Ausnahme unseres High-End Gaming-Notebooks ONE GameStar-Notebook Xtreme 17 (mit bis 4,7 GHz schnellem 6-Kerner Core i7 8700K und GeForce GTX 1080), werden die ONE GameStar-Notebooks vom bis zu 3,8 GHz schnellen Vierkerner Intel Core i7-7700HQ angebtrieben. Lang anhaltende Gaming Performance auch ohne angeschlossenes Netzteil sind so garantiert.



Im beliebten ONE GameStar-Notebook Ultra 17 sorgt NVIDIAs GeForce GTX 1070 mit 8 GB für Grafikleistung auf Desktop-Niveau. Auch die übrige Ausstattung lässt nicht zu wünschen übrig: 500 GB große SSD mit vorinstalliertem Windows 10, 1.000 GB HDD und 16 GB RAM. Statt bisher 2199€ kostet das leichte GameStar-Notebook Ultra 17 jetzt und nur für kurze Zeit 2099€.

Überall perfekt Zocken zum attraktiven Preis

Das ONE GameStar-Notebook Pro 15 mit 15,6 Zoll und das Gaming-Notebook Pro 17 mit 17,3 Zoll entspiegeltem Display werden von einer GeForce GTX 1060 mit 6,0 GB angefeuert. Mehr als genug Power auch für hohe Details und sogar VR ist mit dem Notebook problemlos möglich. Jetzt und nur für kurze Zeit für 1499€ bzw. 1599€.

Gaming-Notebooks für Preisbewusste

Genug Power für die meisten Spiele in hohen Details und Full-HD liefern das ONE GameStar-Notebook Pro 15 mit 15,6 Zoll-Display und der 17-Zöller ONE GameStar-Notebook 17. Ausgestattet mit GeForce GTX 1050 Ti, 8 GB Arbeitsspeicher und 250 GB gibt es die Notebooks für knallhart kalkulierte 1199€ bzw. 1299€.

Die GameStar Gaming-Notebooks werden Euch von unserem Partner ONE.de versandkostenfrei zugestellt und beinhalten darüber hinaus ein Rundum-Sorglos-Paket mit zwei Jahren Garantie inklusive Pick-Up & Return. Einen zehn Euro Gutschein auf PC-Spiele bei Gamesplanet gibt es oben drauf.

