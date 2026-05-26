Ein Atlassian-Entwickler wurde entlassen und postete daraufhin ein Video. Statt einer Abrechnung ist es ein Lehrstück

Am 11. März 2026 gab Atlassian bekannt, zehn Prozent seiner Belegschaft zu entlassen – rund 1.600 Stellen. Das Unternehmen, das hinter Jira, Confluence und Trello steht, nannte als Begründung die durch KI veränderten Anforderungen.
Vasilios Syrakis, acht Jahre lang an der Kerninfrastruktur des Konzerns beteiligt, war einer der Betroffenen. Als Reaktion darauf lud er ein 38-minütiges Video hoch – aber nicht als Abrechnung mit dem Management oder gar Wutrede, sondern eine detaillierte Beschreibung von Systemen, was er in den vergangenen acht Jahren aufgebaut hatte.
Atlassian: Entlassungen trotz Rekordergebnis
Es ist das übliche Paradox: Wenige Wochen vor den Entlassungen hatte Atlassian Quartalszahlen für Q2 des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt: Der Gesamtumsatz wuchs laut eigenen Angaben um 23 Prozent auf 1,586 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 1,41 Milliarden Euro), das Cloud-Geschäft legte um 26 Prozent zu.
Trotzdem landeten 1.600 Mitarbeiter auf der Straße. Der Konzern formulierte seine Begründung so:
Unser Ansatz besteht nicht darin, dass KI Menschen ersetzt, aber es wäre unehrlich vorzugeben, dass KI nicht die Mischung an Fähigkeiten verändert, die wir benötigen.
Was Syrakis im Video zeigt
Syriakis war bei Atlassian durchaus wichtig. Im Video beschreibt er drei Systeme, an denen er in acht Jahren mitgebaut hatte.
- Der »Open Service Broker« beschreibt eine interne Plattform, die es Teams ermöglichte, ihre Services mit einem einzigen Klick ins Netz zu bringen, ohne selbst Infrastruktur aufsetzen zu müssen.
- Das zweite ist ein System namens »Sovereign«, das als zentrales Steuerinstrument für mehr als tausend interne Proxies fungiert.
- Zu guter Letzt behandelt er eine grundlegend überarbeitete Sicherheitsarchitektur, bei der alle internen Services automatisch dieselbe Authentifizierung und denselben Schutz gegen Angriffe erben – ohne diesen für jeden Service neu schreiben zu müssen.
Link zum YouTube-Inhalt
Community-Einschätzungen zufolge dürfte Syrakis in diesem Video keine vertraulichen Informationen preisgegeben haben dürfte. Er beschränkt sich demnach auf das Systemdesign, nicht auf interne Unternehmensdaten. Eine Verschwiegenheitsklausel dürfte damit unangetastet sein.
Link zum Reddit-Inhalt
Dennoch schlug das Video hohe Wellen: Satte 1,8 Millionen Aufrufe (zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung) seit dem Upload machen das Video zu einem "perfekten Bewerbungsvideo", wie manche YouTube-Kommentare meinen.
Ein technischer Deep Dive in die tiefsten Sphären der Atlassian-Infrastruktur bleibt zwar aus, doch bietet das Video eben einen für viele interessanten Einblick in die technischen Strukturen hinter so prominenter Software.
Atlassian selbst hat sich bislang nicht zum Video geäußert.
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